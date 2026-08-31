Anh: Hành khách say rượu gây náo loạn chuyến bay

TPO - Một hành khách Ireland say rượu đã bị phạt 3.199 bảng Anh (hơn 113 triệu đồng) sau khi chửi bới phi hành đoàn, gây náo loạn trước giờ cất cánh và khiến chuyến bay British Airways phải quay lại nhà ga.

Vụ việc xảy ngày 6/8 ra trên chuyến bay BA275 của British Airways, hành trình từ sân bay Heathrow ở London (Anh) đến sân bay quốc tế Harry Reid tại Las Vegas (Mỹ).

Theo hồ sơ tại Tòa sơ thẩm Uxbridge, Emmet Moynihan (31 tuổi), đến từ Cork, Ireland, đang cùng một nhóm bạn tới Las Vegas để tổ chức tiệc độc thân.

Khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh sau thời gian trì hoãn trên mặt đất, Moynihan yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh. Phi hành đoàn yêu cầu anh trở về chỗ ngồi nhưng người đàn ông này không chấp hành và bắt đầu có lời lẽ xúc phạm.

Công tố viên Abigail Day cho biết, Moynihan đã đáp lại phi hành đoàn bằng câu nói tục tĩu. Một hành khách trên máy bay cũng nhận thấy người đàn ông này có mùi rượu và biểu hiện rõ ràng đang say.

Một hành khách Ireland say rượu đã bị phạt tổng cộng 3.199 bảng Anh (hơn 113 triệu đồng) sau khi chửi bới phi hành đoàn. Ảnh: Aviation A2Z.

Tình hình tiếp tục căng thẳng khi một số hành khách lấy điện thoại ghi hình sự việc. Moynihan được cho là đã hét lên yêu cầu họ ngừng quay phim.

Một nữ tiếp viên nhiều lần cố gắng trấn an và đưa Moynihan trở lại ghế ngồi. Cơ phó cũng phải tham gia xử lý khi người đàn ông này tiếp tục lớn tiếng và lăng mạ phi hành đoàn cùng các hành khách khác.

Cuối cùng, phi hành đoàn không thể tiếp tục quá trình chuẩn bị cất cánh. Máy bay phải hủy kế hoạch cất cánh và quay trở lại nhà ga.

Sau khi máy bay dừng tại nhà ga, cảnh sát có vũ trang lên máy bay và đưa Moynihan xuống. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Luật sư bào chữa Paul Turnbull cho biết các video ghi lại cuộc đối đầu đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem.

Moynihan xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Uxbridge ngày 26/8 và nhận tội lên máy bay trong tình trạng say rượu, đồng thời không tuân thủ mệnh lệnh hợp pháp của cơ trưởng.

Luật sư Turnbull cho biết thân chủ của ông vốn có nhân thân tốt, đã thừa nhận hành vi với cảnh sát và cảm thấy xấu hổ về những gì xảy ra.

Theo luật sư, Moynihan bắt đầu uống rượu tại Cork trước khi qua sân bay Heathrow để đi chuyến bay tới Las Vegas.

An toàn là ưu tiên cao nhất của các hãng hàng không. Ảnh: Aviation A2Z.

Thẩm phán Sandra Joseph đánh giá đây là hành vi rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa quyết định không chuyển vụ án lên Tòa án Hoàng gia vì máy bay khi đó vẫn còn ở mặt đất và hành khách có thể được sơ tán nếu tình hình trở nên nguy hiểm.

Thẩm phán cảnh báo nếu sự việc xảy ra sau khi máy bay đã cất cánh, hậu quả pháp lý có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Moynihan bị yêu cầu nộp khoản tiền phạt 2.224 bảng Anh (hơn 78 triệu đồng), phụ phí 890 bảng (hơn 31 triệu đồng) và 85 bảng (khoảng 3 triệu đồng) án phí. Tổng số tiền phải thanh toán lên tới 3.199 bảng Anh (hơn 113 triệu đồng).

British Airways khẳng định hãng không dung thứ cho hành vi gây rối hoặc lăng mạ trên máy bay.

“An toàn của khách hàng và phi hành đoàn là ưu tiên cao nhất. Khi những sự cố như vậy xảy ra, các biện pháp phù hợp sẽ luôn được thực hiện”, người đại diện phát ngôn British Airways cho biết.