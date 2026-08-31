Hệ sinh thái giải trí Vingroup rực rỡ sắc màu, ngập tràn ưu đãi

Lễ hội, ẩm thực, mua sắm và những màn trình diễn rực lửa cùng lúc diễn ra trên khắp hệ thống Vinpearl, VinWonders và Vincom dịp 2/9, mở ra một thế giới trải nghiệm đa sắc màu, nơi mỗi gia đình, mỗi nhóm bạn đều có thể tìm thấy một cách riêng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Từ Hà Nội đến Nha Trang, Phú Quốc: Hệ sinh thái Vingroup mở hội xuyên Việt dịp nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, hệ sinh thái Vin mở hội xuyên Việt để đón chào du khách mọi lứa tuổi. Sự kết hợp giữa chuỗi sự kiện, đại sử thi sân khấu, pháo hoa rợp trời, jetski rẽ sóng tại Vinpearl - VinWonders cùng thiên đường ẩm thực và ưu đãi shopping tại 91 TTTM Vincom từ Bắc vào Nam hứa hẹn mang đến kỳ nghỉ bùng nổ cho mọi gia đình và nhóm bạn.

Đại lễ 2/9: Một kỳ nghỉ, ngàn trải nghiệm cùng hệ sinh thái Vingroup từ Bắc vào Nam

Từ đại sử thi sân khấu phía Đông Thủ đô, pháo hoa tầm cao trên biển Nha Trang đến lá quốc kỳ dài 100 m giữa Phú Quốc, hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders - Vincom khắp ba miền đồng loạt bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ 2/9 với hàng nghìn trải nghiệm chỉ trong một hành trình.

Vinpearl, VinWonders “nhuộm đỏ” kỳ nghỉ lễ bằng sân khấu, âm nhạc, pháo hoa

Tại phía Đông Thủ đô, Ocean City đang là điểm hẹn yêu thích với “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - đại sử thi sân khấu ra mắt từ tháng 7/2026. Chương trình kết hợp âm nhạc, trình diễn và công nghệ sân khấu để tái hiện chiều dài văn hóa, lịch sử và tinh thần Việt Nam bằng ngôn ngữ trực quan, hiện đại. Đây sẽ là lựa chọn “10 điểm không nhưng” cho các gia đình nhiều thế hệ trong hành trình khám phá Hà Nội dịp 2/9: người lớn tìm thấy những ký ức và cảm xúc thân thuộc, trong khi người trẻ, trẻ nhỏ có thêm một cách sinh động để chạm vào dòng chảy văn hóa 4.000 năm của đất nước.

Xuôi về miền Trung, không khí ngày hội tiếp tục được biến hóa theo từng điểm đến. Tại VinWonders Cửa Hội (Nghệ An), kỳ nghỉ bên biển được “nâng nhiệt” bằng chương trình “Nhịp Đập Tự Hào” tối 1/9, kết hợp âm nhạc, trình diễn và pháo hoa tầm cao trên biển. Khoảnh khắc bầu trời ven biển bừng sáng trong tiếng nhạc tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt cho hành trình nghỉ dưỡng, vui chơi của du khách trong ngày lễ lớn.

Tại VinWonders Nam Hội An (Đà Nẵng), Tết Độc lập lại được kể gần gũi hơn qua hàng loạt trải nghiệm tương tác mang chất liệu văn hóa Việt. Từ ngày 29/8 đến 2/9, minishow “Thu Độc Lập” tái hiện những khoảnh khắc lịch sử của ngày 2/9/1945, trong khi “Độc lập - Bừng sắc Việt” khuấy động không khí ngay từ cổng chính. Trẻ nhỏ còn có thể tự tay làm cờ, trang trí nón lá hay viết lời nhắn trên bản đồ Việt Nam.

Nếu Cửa Hội và Nam Hội An mang đến những sắc thái giàu cảm xúc thì Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa) lại tạo nên một trong những hình ảnh thị giác ấn tượng bậc nhất kỳ nghỉ. Sáng 2/9, đội hình jetski mang quốc kỳ sẽ rẽ sóng trên biển trong chương trình “Sắc cờ trên sóng”.

Hai tối 1 và 2/9, trải nghiệm tiếp tục được đẩy lên cao trào khi pháo hoa tầm cao bừng sáng tại Quảng trường Lễ hội lúc 21h30. Từ những trò chơi, hoạt động giải trí ban ngày đến jetski và pháo hoa khi đêm xuống, du khách có thể trải qua trọn một ngày lễ hội mà không cần rời đảo.

Ở đầu phía Nam, Phú Quốc United Center nâng quy mô ngày hội lên một tầm mới. Từ 30/8 đến 2/9, chương trình đồng diễn “Non sông thống nhất” quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, với điểm nhấn là khoảnh khắc lá cờ Việt Nam dài 100 m được mở ra đầy kiêu hãnh giữa quảng trường trung tâm. Âm nhạc, dòng người, sắc đỏ quốc kỳ và pháo hoa hòa vào nhau, biến không gian sôi động của Grand World thành một đại cảnh lễ hội rực rỡ.

91 TTTM Vincom và các khu phố thương mại mở hội liên hoàn, tung ngàn ưu đãi

Song song với các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng Vinpearl - VinWonders, hệ thống 91 trung tâm thương mại Vincom và các khu phố thương mại cũng khoác lên không khí Tết Độc lập theo cách riêng.

Từ 29/8 đến 2/9, tại Khu phố thương mại Ocean City, Lễ hội Nướng và Bia sẽ khuấy động “thành phố biển” với không gian ẩm thực náo nhiệt, quy tụ hơn 120 dòng bia cùng thực đơn BBQ đa dạng từ Âu, Mỹ, Trung Đông đến châu Á. Hành trình ẩm thực còn được nối dài bằng “Giờ vàng tặng món”, tặng món best seller tại các cửa hàng ẩm thực với hóa đơn từ 250.000 đồng trong hai khung giờ 11h - 14h và 18h - 21h mỗi ngày.

Tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng, Ngày hội Bánh ngọt tại Vincom Mega Mall Royal Island quy tụ nhiều thương hiệu bánh và đồ uống. Trong khi đó, voucher “Hải Phòng Chất” mang đến ưu đãi 200.000 đồng cho mỗi thành viên VinClub, cùng voucher 100.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng, nối trải nghiệm vui chơi với hành trình mua sắm và khám phá ẩm thực.

Tối 2/9, pháo hoa tầm cao sẽ thắp sáng bầu trời Vũ Yên, khép lại đại tiệc vui chơi, mua sắm và ẩm thực trên “đảo thượng lưu”.

Không khí Tết Độc lập đồng thời lan tỏa trên toàn hệ thống TTTM Vincom bằng những hoạt động mang màu sắc gần gũi và giàu tính tương tác. Đặc biệt, Vincom Plaza Đan Phượng, TTTM thứ 91 của Vincom, vừa ra mắt đã trở thành điểm đến mới phía Tây Thủ đô khi thu hút hàng vạn lượt khách mỗi ngày.

Trong dịp này, trên toàn hệ thống Vincom, khách hàng có thể tham gia workshop làm hoa sáp “Scent of Vietnam”, check-in tại photobooth “Sắc đỏ lên trend”, vẽ nón lá và tranh chủ đề Việt Nam trong ngày hội “Sắc màu tự hào”, mua sắm hàng Việt với ưu đãi đến 50% tại khu “Hàng Việt On Trend”, hay thử sức tại hội thi “Rung chuông vàng - Tự hào sao Việt” dành cho các khách nhí 12-18 tuổi.

Bên cạnh đó, gần 2.400 gian hàng trên cả nước, từ UNIQLO, Nike, Levi's đến Dyson, The Body Shop… đồng loạt giảm giá đến 50%, hoàn tiền và tặng quà theo giá trị hóa đơn.

Từ sân khấu thực cảnh, trải nghiệm văn hóa tương tác đến pháo hoa, mua sắm và ẩm thực, Vingroup đang mở ra một “vũ trụ giải trí” trải dài từ Bắc chí Nam trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Dù chọn nghỉ dưỡng bên biển, khám phá công viên giải trí hay dạo một vòng trung tâm thương mại, du khách đều có thể tìm thấy một cách riêng để hòa mình vào không khí bùng nổ cảm xúc tự hào của Tết Độc lập.