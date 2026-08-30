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Hàng không - Du lịch

Du lịch ĐBSCL: Cần chuyển mạnh từ phối hợp hoạt động sang cùng kiến tạo sản phẩm

P.V

Ngày 29/8, tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), UBND TPHCM phối hợp UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TPHCM và ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối

Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025 được ký kết năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu trước đây, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong liên kết vùng về du lịch. Qua 5 năm triển khai, công tác hợp tác đã đạt nhiều kết quả tích cực, dần đi vào chiều sâu và mang lại giá trị thiết thực cho các địa phương.

Đánh giá về hiệu quả chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lữ Quang Ngời, cho biết, chương trình liên kết đã giúp các địa phương trong vùng tăng cường kết nối, mở rộng thị trường, phát huy tài nguyên và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng lượt khách và doanh thu du lịch Cà Mau tăng trưởng đáng kể, khẳng định vai trò bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương để tạo ra các hành trình du lịch có sức cạnh tranh.

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Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Ngời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Theo ông Ngời, sản phẩm du lịch giữa các địa phương còn trùng lặp; việc kết nối tuyến, điểm và doanh nghiệp chưa thật sự chặt chẽ; hạ tầng, chất lượng dịch vụ ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu và cơ chế điều phối liên kết còn thiếu đồng bộ.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cho rằng liên kết du lịch cần chuyển mạnh từ phối hợp hoạt động sang cùng kiến tạo sản phẩm; từ chia sẻ thông tin sang cùng khai thác thị trường; từ liên kết giữa các cơ quan quản lý sang liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch.

Từ đó, Cà Mau đề xuất tiếp tục củng cố cơ chế liên kết giữa TPHCM và các tỉnh, thành phố ĐBSCL, trong đó xác định rõ sản phẩm, điểm đến, tuyến du lịch có tính bổ trợ; đồng thời phân định trách nhiệm của từng địa phương trong tổ chức, quảng bá và phát triển các sản phẩm liên kết.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các chuỗi sản phẩm và hành trình du lịch liên vùng, trong đó TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối, phân phối khách và thị trường; các tỉnh ĐBSCL phát huy thế mạnh về du lịch sinh thái, sông nước, biển đảo, văn hóa, lịch sử, nông nghiệp và ẩm thực. Qua đó, hạn chế sự trùng lặp sản phẩm, tạo sự khác biệt và tăng thời gian lưu trú của du khách.

100 doanh nghiệp đưa về 7,5 triệu lượt khách

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Cà Mau - Nguyễn Quốc Thanh cho biết, chương trình đã hình thành được cơ chế liên kết đồng bộ, duy trì hoạt động thường xuyên thông qua Hội đồng liên kết hợp tác và Tổ giúp việc. Các diễn đàn, hội nghị được tổ chức luân phiên giúp cơ quan quản lý trao đổi kinh nghiệm và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm.

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Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh cho biết, chương trình liên kết đã hình thành được cơ chế liên kết đồng bộ, duy trì hoạt động thường xuyên.

Từ nền tảng quản lý, các địa phương chuyển mạnh sang liên kết sản phẩm và thị trường. Ba trục tuyến du lịch liên vùng gồm “Những nẻo đường phù sa”, “Non nước hữu tình” và “Sắc màu vùng biên” ra đời, làm cơ sở để các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM xây dựng hơn 70 chương trình du lịch.

Đáng chú ý thống kê từ 100 doanh nghiệp lữ hành từ TP HCM thường xuyên tham gia liên kết, đã có khoảng 7,5 triệu lượt khách được đưa về ĐBSCL, giúp kết nối hiệu quả nguồn khách lớn với tài nguyên du lịch địa phương.

“Có thể nói, sau 5 năm, giá trị lớn nhất của Chương trình không chỉ nằm ở số lượng hội nghị, chương trình hay các hoạt động được tổ chức, mà quan trọng hơn là đã tạo được một nền tảng liên kết giữa các địa phương, giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp, giữa thị trường khách với điểm đến và giữa tiềm năng du lịch với nguồn lực đầu tư”, ông Thanh nhấn mạnh.

P.V
#du lịch ĐBSCL #liên kết du lịch #phát triển du lịch #sản phẩm du lịch #TPHCM #Cà Mau #du lịch liên vùng

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