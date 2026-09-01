Xuất hiện 'con vật khổng lồ' trên bãi biển Sầm Sơn

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn du khách đổ về biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tắm mát, vui chơi, ngắm màn trình diễn diều khổng lồ trên bãi cát.
Nhiều du khách thay vì chọn xuống biển giải nhiệt thì tập trung đông ở các quán nước dọc bờ biển chờ nắng dịu bớt.
“Năm nào dịp lễ gia đình tôi lại về Sầm Sơn tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay may mắn khi có thêm lễ hội thả diều và nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9, khiến mọi người rất thích thú”, anh Quang Dân (trú Hà Nội) cho hay. Trong ảnh, những chú diều kích cỡ lớn, đầy đủ màu sắc, hình thù lạ mắt.