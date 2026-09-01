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Hàng không - Du lịch

Thanh Hóa:

Xuất hiện 'con vật khổng lồ' trên bãi biển Sầm Sơn

Phạm Trường

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn du khách đổ về biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tắm mát, vui chơi, ngắm màn trình diễn diều khổng lồ trên bãi cát.

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Chiều 31/8, hàng nghìn du khách đổ về biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn để tắm mát, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
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Theo ghi nhận, thời tiết tại Sầm Sơn khá oi bức sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài. Hơn 16h, tại các bãi tắm A, B, C, D, rất đông du khách xuống biển giải nhiệt. Họ không tập trung quá đông ở một vị trí mà tắm biển tại nhiều khu vực dọc bãi biển.
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Nhiều du khách thay vì chọn xuống biển giải nhiệt thì tập trung đông ở các quán nước dọc bờ biển chờ nắng dịu bớt.
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Không chỉ tắm biển, nhiều du khách còn thích thú ngắm những con diều khổng lồ trong khuôn khổ Festival Diều Sầm Sơn. Những màn trình diễn trên bầu trời trở thành điểm nhấn mới lạ, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
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“Năm nào dịp lễ gia đình tôi lại về Sầm Sơn tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay may mắn khi có thêm lễ hội thả diều và nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9, khiến mọi người rất thích thú”, anh Quang Dân (trú Hà Nội) cho hay. Trong ảnh, những chú diều kích cỡ lớn, đầy đủ màu sắc, hình thù lạ mắt.
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Nổi bật giữa những con diều bay trên bãi cát là lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn bay phấp phới.
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Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, với doanh thu gần 19.000 tỷ đồng. Riêng đợt nghỉ lễ 2/9, dự kiến đón 350.000 du khách. “Năm nay du khách đến Sầm Sơn không chỉ tắm biển mà còn đi tham quan các địa điểm, vui chơi, trải nghiệm không gian nghệ thuật thú vị, tạo điểm nhấn mới lạ”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.
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Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, phường Sầm Sơn﻿ tổ chức chuỗi sự kiện nhằm thu hút du khách, trong đó có chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa vào tối 1/9; khai trương không gian văn hóa - đi bộ - chợ đêm; Festival Diều “Bay cùng gió biển” (30/8-1/9) và không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ.
Phạm Trường
#Sầm Sơn #lễ hội diều #du lịch Thanh Hóa #quốc khánh 2/9 #du khách

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