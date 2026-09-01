Thanh Hóa: Xuất hiện 'con vật khổng lồ' trên bãi biển Sầm Sơn

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn du khách đổ về biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tắm mát, vui chơi, ngắm màn trình diễn diều khổng lồ trên bãi cát.