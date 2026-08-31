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Hàng không - Du lịch

Bãi biển Vũng Tàu đông nghịt

An Yên - Văn Quân

TPO - Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, phố biển Vũng Tàu, TPHCM đã đón hàng trăm nghìn lượt du khách ở trung tâm TPHCM và các tỉnh, thành Miền Tây, Đông Nam Bộ đến tắm biển, khám phá và trải nghiệm.

Clip du khách thoải mái vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau - Vũng Tàu.
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Phố biển Vũng Tàu trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Xe từ các nơi nườm nượp đổ về bãi Sau.
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Trong ngày 31/8, phố biển Vũng Tàu ít nắng, mát mẻ. Thời tiết thuận lợi đã thu hút hàng chục ngàn du khách tìm đến địa điểm du lịch nổi tiếng này để tham quan, vui chơi. Các bãi tắm đông nghịt du khách.
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Du khách thỏa thích tắm biển và dạo chơi trên công viên trải dài suốt 3km bờ biển của Bãi Sau.
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Các nhân viên cứu hộ luôn túc trực trên các bãi tắm công cộng.
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Các em nhỏ vui chơi thoải mái trong kỳ nghỉ cùng gia đình trước khi bước vào năm học mới.
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Chị Nguyễn Thủy Tiên (phường Cát Lái, TPHCM) cùng chồng và hai con quyết định trong dịp nghỉ lễ năm nay tiếp tục đến phố biển Vũng Tàu trải nghiệm trong hai ngày. ”Chúng tôi đã đến Vũng Tàu nhiều lần, mỗi lần trở lại đều cảm nhận sự mới mẻ. Bãi biển ngày càng sạch đẹp, văn minh. Hôm nay thời tiết mát mẻ, thích hợp để tắm biển vui chơi. Biển Vũng Tàu còn có công viên rộng và đẹp, là điểm đến lý tưởng cho những gia đình có con nhỏ” - chị Thủy Tiên chia sẻ.
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Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thoa (phường Hiệp Bình, TPHCM) thích thú dạo chơi, tạo hình dưới bãi tắm. Chị Thoa cho biết: "Năm nay, bãi tắm được tổ chức tốt hơn, có lực lượng cứu hộ luôn túc trực, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không còn tình trạng hàng rong chèo kéo du khách mua hàng như thời gian trước".
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Vũng Tàu không chỉ thu hút du khách đến tắm biển, các địa điểm như tháp Tam Thắng cũng thu hút rất đông du khách đến check-in
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Theo báo cáo của Trung tâm cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu, ba ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Bãi Sau ghi nhận khoảng 119.000 lượt khách tắm biển, trong đó riêng ngày 31/8 có khoảng 48.000 lượt khách. Lực lượng cứu hộ đã cứu hai người gặp nạn khi tắm biển và phối hợp tìm kiếm, giao trả 15 trẻ đi lạc về với gia đình.
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Theo ông Vũ Hồng Thuấn - Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, dự kiến phố biển sẽ đón và phục vụ khoảng 200.000 - 300.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9.
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Tháp Tam Thắng đêm 31/8 rực rỡ chuẩn bị cho hoạt động bắn pháo hoa vào tối 2/9.
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Đến tối 31/3, phóng viên ghi nhận lượng xe đổ về Vũng Tàu càng lúc càng đông.

Theo UBND phường Vũng Tàu, dự báo trong những ngày tới, lượng khách du lịch sẽ tiếp tục tăng cao do điều kiện thời tiết và giao thông thuận lợi thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, vui chơi tắm biển. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, du khách khi đến Vũng Tàu ngoài tắm biển, check -in địa điểm nổi tiếng còn được trải nghiệm, tham quan gian triển lãm Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 2/9, tham gia vào tuần lễ ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 với hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao, uy tín từ mọi miền Tổ quốc quy tụ về Vũng Tàu...

An Yên - Văn Quân
#Vũng Tàu #Bãi Sau #TPHCM #đông nghịt #vui chơi #tắm biển #lễ 2/9

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