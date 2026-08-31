Bãi biển Vũng Tàu đông nghịt

Theo UBND phường Vũng Tàu, dự báo trong những ngày tới, lượng khách du lịch sẽ tiếp tục tăng cao do điều kiện thời tiết và giao thông thuận lợi thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, vui chơi tắm biển. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, du khách khi đến Vũng Tàu ngoài tắm biển, check -in địa điểm nổi tiếng còn được trải nghiệm, tham quan gian triển lãm Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 2/9, tham gia vào tuần lễ ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 với hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao, uy tín từ mọi miền Tổ quốc quy tụ về Vũng Tàu...