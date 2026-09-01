Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Không nghỉ 2/9, dốc lực chuẩn bị bay hiệu chuẩn đường băng mới ở Phù Cát

Trương Định

TPO - Gác lại kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài trên công trường sân bay Phù Cát, chạy đua hoàn thiện những hạng mục cuối của đường cất hạ cánh số 2, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn.

Video: Công tác chỉnh trang đường băng trước ngày bay hiệu chuẩn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên công trường đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (Gia Lai), hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị đang dồn lực thi công để kịp bay hiệu chuẩn.

Đang lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, công nhân Lê Văn Ngọ (50 tuổi) cho biết, cả đội đã gác lại kỳ nghỉ lễ, thay nhau tăng ca, tranh thủ ăn cơm ngay tại công trường để từng giờ bám tiến độ, kịp hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.

tp-c_e7d-1111.jpg
Các công nhân thi công lắp đặt hệ thống đèn hiệu trên đường băng.
tp-c_e7d-1118.jpg
tp-c_e7d-1195.jpg
Công nhân dốc lực hoàn thiện những công việc còn lại của dự án đường băng mới trước ngày bay hiệu chuẩn.

Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đơn vị chủ đầu tư - cho biết: Các lực lượng đang dồn sức lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật quan trọng như đèn hiệu, hệ thống quan trắc khí tượng...

Đến nay, hạ tầng kỹ thuật đường cất hạ cánh số 2 cơ bản đủ điều kiện phục vụ bay hiệu chuẩn, dự kiến được thực hiện sau ngày 3/9. Đơn vị đang phối hợp với Cục Hàng không và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thống nhất lịch bay cụ thể.

tp-c_e7d-1164.jpg
tp-c_e7d-1179.jpg
Không khí thi công trên đường băng số 2 vẫn hối hả, khẩn trương trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo ông Lưu Nhất Phong, bay hiệu chuẩn là quy trình kiểm tra kỹ thuật bắt buộc nhằm đánh giá chính xác các hệ thống dẫn đường, đèn hiệu... bằng máy bay chuyên dụng. Mọi thông số sẽ được căn chỉnh chuẩn xác nhất trước khi bàn giao đưa vào khai thác thương mại.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp chính có giá trị gần 2.000 tỷ đồng, do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận.

tp-c_e7d-1122.jpg
Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát chuẩn bị bay hiệu chuẩn đầu tháng 9, tiến tới khai thác thương mại vào tháng 10.

Sân bay Phù Cát được quy hoạch là sân bay nội địa, chưa khai thác các đường bay thẳng quốc tế. Hiện nay, sân bay chỉ có một đường cất hạ cánh dài hơn 3km, rộng 45m.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, sân bay Phù Cát có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).

Trương Định
#Sân bay Phù Cát #đường cất hạ cánh số 2 #dốc toàn lực #khẩn trương thi công #lễ Quốc khánh 2/9 #bay hiệu chuẩn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe