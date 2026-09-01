Không nghỉ 2/9, dốc lực chuẩn bị bay hiệu chuẩn đường băng mới ở Phù Cát

TPO - Gác lại kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài trên công trường sân bay Phù Cát, chạy đua hoàn thiện những hạng mục cuối của đường cất hạ cánh số 2, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn.

Video: Công tác chỉnh trang đường băng trước ngày bay hiệu chuẩn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên công trường đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (Gia Lai), hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị đang dồn lực thi công để kịp bay hiệu chuẩn.

Đang lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, công nhân Lê Văn Ngọ (50 tuổi) cho biết, cả đội đã gác lại kỳ nghỉ lễ, thay nhau tăng ca, tranh thủ ăn cơm ngay tại công trường để từng giờ bám tiến độ, kịp hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.

Các công nhân thi công lắp đặt hệ thống đèn hiệu trên đường băng.

Công nhân dốc lực hoàn thiện những công việc còn lại của dự án đường băng mới trước ngày bay hiệu chuẩn.

Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đơn vị chủ đầu tư - cho biết: Các lực lượng đang dồn sức lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật quan trọng như đèn hiệu, hệ thống quan trắc khí tượng...

Đến nay, hạ tầng kỹ thuật đường cất hạ cánh số 2 cơ bản đủ điều kiện phục vụ bay hiệu chuẩn, dự kiến được thực hiện sau ngày 3/9. Đơn vị đang phối hợp với Cục Hàng không và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thống nhất lịch bay cụ thể.

Không khí thi công trên đường băng số 2 vẫn hối hả, khẩn trương trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo ông Lưu Nhất Phong, bay hiệu chuẩn là quy trình kiểm tra kỹ thuật bắt buộc nhằm đánh giá chính xác các hệ thống dẫn đường, đèn hiệu... bằng máy bay chuyên dụng. Mọi thông số sẽ được căn chỉnh chuẩn xác nhất trước khi bàn giao đưa vào khai thác thương mại.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp chính có giá trị gần 2.000 tỷ đồng, do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận.

Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát chuẩn bị bay hiệu chuẩn đầu tháng 9, tiến tới khai thác thương mại vào tháng 10.

Sân bay Phù Cát được quy hoạch là sân bay nội địa, chưa khai thác các đường bay thẳng quốc tế. Hiện nay, sân bay chỉ có một đường cất hạ cánh dài hơn 3km, rộng 45m.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, sân bay Phù Cát có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).