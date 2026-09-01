Sơn La: Dệt di sản, hòa giao sắc màu trong Đêm hội Thổ cẩm quốc tế lần thứ nhất

Tối 31/8, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất - năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản - Hòa giao sắc màu”. Sự kiện góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời mở ra cầu nối thúc đẩy hợp tác, đầu tư và phát triển du lịch bền vững.

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất - năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản - Hòa giao sắc màu”

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La với chủ đề "Dệt di sản hòa giao sắc màu" lần thứ nhất do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chương trình là một trong những hoạt động nổi bật của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Chương trình nghệ thuật gồm các chương: "Dệt di sản", "Bản hòa giao sắc màu", "Sắc vóc thời đại" được dàn dựng công phu, đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa trình diễn thời trang với biểu diễn nghệ thuật tổng hợp và kết nối trọn vẹn câu chuyện di sản từ truyền thống đến hiện đại.

Ông Hà Trung Chiến phát biểu tại đêm hội.

Đêm hội thổ cẩm hội tụ những thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ thổ cẩm truyền thống qua các bộ sưu tập của các nhà thiết kế trong nước và quốc tế.

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Sự kiện khẳng định quan điểm xuyên suốt: Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần vững chắc, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thông qua đêm hội thổ cẩm tỉnh Sơn La giới thiệu, quảng bá văn hóa và du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, thông qua chuỗi các hoạt động quy mô và đặc sắc của Tuần Văn hóa - Du lịch năm nay, tỉnh Sơn La mong muốn giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và du lịch đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Tỉnh Sơn La kỳ vọng Đêm hội Thổ cẩm quốc tế sẽ trở thành cầu nối thiết thực để các nhà đầu tư đến với Sơn La - vùng đất giàu tiềm năng, luôn rộng mở vòng tay đón chào, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án hợp tác, đầu tư phát triển du lịch bền vững và hiệu quả.

Đêm hội thổ cẩm hội tụ những thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc Sơn La.