Nâng tầm giá trị ẩm thực từ tinh túy cây dừa

Việc lựa chọn gỏi củ hủ dừa làm chất liệu để thực hiện tác phẩm xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ xuất phát từ giá trị ẩm thực mà còn mang ý nghĩa tôn vinh cây dừa - biểu tượng gắn bó với vùng đất miền Tây nói chung và Vĩnh Long nói riêng.

Nâng tầm giá trị đặc sản

Trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình Tinh hoa ẩm thực xứ dừa 2026, với chủ đề “Kết nối giá trị văn hóa - Lan tỏa tinh hoa miền Tây”.

Chương trình có nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt, điểm nhấn là công bố và trao kỷ lục Việt Nam đối với tác phẩm “Logo tạo hình bằng món gỏi củ hủ dừa tôm thịt có kích thước lớn nhất Việt Nam”. Chủ sở hữu kỷ lục là Khách sạn CANNES - chi nhánh Công ty TNHH Lộc An Phát, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Toàn bộ các chén gỏi củ hủ dừa tôm thịt được chuẩn bị là những phần ăn hoàn chỉnh.

Tác phẩm được thực hiện bằng 684 chén gỏi củ hủ dừa tôm thịt, mỗi chén có đường kính khoảng 6-12cm, được bố trí theo đúng thiết kế của mô hình logo nhận diện thương hiệu Khách sạn CANNES. Mô hình có kích thước 6×5,36m, diện tích mặt bằng hơn 32m², gồm hình tượng cây dừa, cánh buồm, các đường sóng cách điệu và phần chữ CANNES HOTEL.

Trong kho tàng ẩm thực Nam Bộ, gỏi củ hủ dừa được xem là một trong những món ăn tiêu biểu, gắn liền với hình ảnh cây dừa và đời sống sinh hoạt của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Không chỉ là món ăn đặc sản, gỏi củ hủ dừa còn phản ánh sự tinh tế trong nghệ thuật chế biến, sự khéo léo của người đầu bếp và nét đẹp trong văn hóa ẩm thực truyền thống.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thẩm định mô hình logo sau khi hoàn thiện.

Nguyên liệu chính của món ăn là củ hủ dừa - phần non nằm ở đỉnh sinh trưởng của cây dừa. Đây là phần nguyên liệu quý, có màu trắng ngà, vị ngọt thanh, giòn tự nhiên và giàu giá trị dinh dưỡng. Khi kết hợp cùng tôm tươi, thịt ba rọi, cà rốt, rau thơm, hành tím, đậu phộng rang và nước mắm pha theo công thức truyền thống sẽ tạo nên một món ăn hài hòa về màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Lan tỏa giá trị cộng đồng, phát triển bền vững

Đối với người dân Nam Bộ, cây dừa không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, sinh hoạt và ẩm thực. Hầu hết các bộ phận của cây dừa đều được khai thác hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

Riêng củ hủ dừa được xem là phần tinh túy của cây, thường được sử dụng trong những dịp lễ, Tết, cưới hỏi hoặc những sự kiện quan trọng để chế biến thành các món ăn đặc sắc, thể hiện sự trân trọng của gia chủ đối với khách quý.

Ngày nay, gỏi củ hủ dừa không chỉ xuất hiện trong các bữa ăn truyền thống mà còn trở thành món ăn được nhiều nhà hàng, khu du lịch và cơ sở kinh doanh ẩm thực lựa chọn để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước. Món ăn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Nam Bộ, đồng thời khẳng định giá trị của cây dừa trong phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục cho chủ sở hữu.

Việc lựa chọn gỏi củ hủ dừa làm chất liệu để thực hiện tác phẩm xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ xuất phát từ giá trị ẩm thực mà còn mang ý nghĩa tôn vinh cây dừa - biểu tượng gắn bó với vùng đất ĐBSCL, đặc biệt là vùng đất Bến Tre cũ, nay là Vĩnh Long, nơi được mệnh danh là xứ dừa.

Tác phẩm là mô hình sáng tạo kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật tạo hình và tổ chức sự kiện, tạo điểm nhấn mới trong hoạt động quảng bá. Đây là hướng tiếp cận có khả năng ứng dụng trong các chương trình du lịch MICE, lễ hội, hội nghị và các sự kiện văn hóa - du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách.

Thông qua sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam, tác phẩm tạo nguồn tư liệu có giá trị để quảng bá rộng rãi hình ảnh Vĩnh Long. Đồng thời, đây cũng là động lực khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới trong xây dựng sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến…