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Clip người đàn ông chặn xe, đánh tới tấp vào đầu thanh niên ở ngọn Hải Đăng Vũng Tàu

Nguyễn Dũng

TPO - Trong lúc di chuyển từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long ở Vũng Tàu, một thanh niên bị người đàn ông ép dừng xe rồi hành hung, dùng dép đánh tới tấp vào đầu. Công an đã nhanh chóng xác định người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý.

Clip người đàn ông dùng dép, nón bảo hiểm đánh thanh niên.

Ngày 3/9, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã truy xét, xác định và triệu tập người đàn ông liên quan vụ chặn xe, hành hung một thanh niên trên đường Hải Đăng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 2/9, anh Đ.H.Đ. (sinh năm 2003, thường trú tỉnh Lâm Đồng) cùng P.T.H.D., Đ.T.N.T. và N.V.T. (sinh năm 2008, thường trú tỉnh Đắk Lắk) di chuyển trên hai xe máy trên đường Hải Đăng, theo hướng từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long.

Trong quá trình lưu thông, một người đàn ông ép xe của anh Đ. dừng lại. Sau đó, người này chỉ tay, liên tiếp hành hung anh Đ., đồng thời sử dụng dép và nón bảo hiểm để tấn công nạn nhân.

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Hình ảnh người đàn ông dùng dép đánh tới tấp vào đầu thanh niên.

Khi những người có mặt tại khu vực can ngăn, người đàn ông vẫn chửi bới trước khi rời khỏi hiện trường. Vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thông tin trên không gian mạng, Công an phường Vũng Tàu phát hiện vụ việc, nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh, thu thập thông tin và truy xét người liên quan.

Cơ quan công an sau đó xác định người liên quan là Bùi Văn Đại (sinh năm 1977, thường trú phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng). Ông Đại đã được triệu tập đến trụ sở công an để làm việc.

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Người đàn ông đánh thanh niên tại cơ quan công an.

Hiện Công an phường Vũng Tàu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và hành vi của người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết đúng quy định pháp luật; không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe người khác.

Khi phát hiện vụ việc gây mất an ninh, trật tự, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất; không tụ tập, kích động, cổ vũ hoặc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, làm tình hình thêm phức tạp.

Nguyễn Dũng
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