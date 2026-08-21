Lý do Harry và Meghan về Anh

TPO - Các nguồn tin khẳng định việc Hoàng tử Harry và Meghan Markle quyết định trở về Anh sinh sống sau hơn 6 năm không thể bỏ qua lý do tài chính. Vợ chồng Sussex được cho là đang chịu áp lực lớn về chi tiêu.

Lý do Harry và Meghan quyết về Anh

Hoàng tử Harry và Meghan Markle dự kiến đưa hai con trở về Anh sinh sống trong tháng 8 này. Tin tức khiến dư luận xôn xao bởi 6 năm trước, họ ra đi trong ồn ào, tưởng chừng đoạn tuyệt hoàn toàn. Meghan thậm chí từng tuyên bố quê chồng là nơi gây nhiều tổn thương cho cô.

Trước đó, lý do cho quyết định này được cho là để Harry và Meghan có thể gần gũi với Vua Charles hơn, đồng thời cho Archie và Lilibet cơ hội thân cận với gia đình hoàng gia.

Harry và Meghan được cho là quyết định về Anh vì gặp vấn đề về tài chính. Ảnh: BackGrid

Tuy nhiên, ngày 21/8, nguồn tin của Page Six khẳng định lý do trên chưa đầy đủ, khi tài chính được cho là một phần nguyên nhân.

“Tôi chắc chắn có nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ tiền bạc chiếm phần lớn”, người trong cuộc nói.

Nguồn tin lưu ý rằng vợ chồng Sussex không phải hết tiền. Trước Megxit, họ đã sở hữu khối tài sản lớn, trong đó có phần đáng kể đến từ các khoản thừa kế.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, các khoản chi tiêu của họ lớn đến mức “bất kỳ khoản tiền nào vào cũng lập tức đi ra”.

Harry và Meghan được cho là cần ít nhất 6 triệu USD/năm để duy trì cuộc sống ở Mỹ. Họ phải trả hai khoản thế chấp cho biệt thự trị giá 14,5 triệu USD ở Montecito, California, chi phí nhân viên, căn nhà nghỉ dưỡng tại Bồ Đào Nha và khoảng 3 triệu USD mỗi năm cho an ninh.

Nhà Sussex đã phải cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí. Từ khoảng 17-18 nhân viên trước đây, họ hiện chỉ còn 4 người làm việc toàn thời gian, chưa bao gồm người phát ngôn.

Archewell Foundation, tổ chức do Harry và Meghan sáng lập, cũng được thu hẹp đáng kể, chuyển phần lớn hoạt động hành chính sang thuê ngoài.

Archewell Productions hiện vẫn có 4 dự án với Netflix, gồm các dự án chuyển thể từ hồi ký quân sự No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, các tiểu thuyết The Wedding Date và Meet Me at the Lake, cùng một bộ phim chính kịch lấy bối cảnh thế giới polo chuyên nghiệp.

Harry và Meghan tài sản có bao nhiêu?

Sau khi chuyển đến Mỹ vào năm 2020, Harry và Meghan được cho là kiếm được hơn 100 triệu USD. Harry nhận 20 triệu USD cho hồi ký Spare, trong khi hợp đồng Spotify trị giá 25 triệu USD của họ kết thúc sau một mùa. Hợp đồng Netflix từng được quảng bá trị giá 100 triệu USD, nhưng các nguồn tin cho biết giá trị thực tế gần 60 triệu USD, phần lớn dành cho chi phí sản xuất.

Về tài chính cá nhân, Harry từng cho biết khoản thừa kế từ Công nương Diana giúp anh có thể chuyển tới Mỹ sau khi Hoàng gia cắt hỗ trợ. Theo Telegraph, Harry được thừa kế khoảng 10 triệu bảng Anh từ quỹ của mẹ khi tròn 30 tuổi. Anh cũng được cho là nhận thêm tài sản từ cố Nữ hoàng Elizabeth II và Thái hậu Elizabeth.

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính của Clarence House, từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021, Vua Charles phân bổ tổng cộng 4,5 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 6,3 triệu USD vào thời điểm đó, từ Công quốc Cornwall để hỗ trợ hộ gia đình của hai con trai.

Theo Page Six, Meghan hiện là người kiếm tiền chính trong gia đình. Dù doanh thu không được công khai, thương hiệu phong cách sống As Ever do nữ công tước sáng lập - bán các sản phẩm như mứt, mật ong và nến - được cho là “hoạt động tốt”. Nguồn thạo tin cho biết Meghan sẽ tiếp tục điều hành thương hiệu từ Anh.

Thương hiệu As Ever giúp Meghan có nguồn thu nhập tốt. Ảnh: IG

Trong khi đó, Harry tập trung vào các hoạt động từ thiện tại những tổ chức phi lợi nhuận như Travalyst và Invictus Games. Anh cũng gia nhập công ty sức khỏe tinh thần BetterUp vào năm 2021 với vị trí giám đốc tác động. Mức lương của Harry được đồn đoán khoảng 1 triệu USD mỗi năm.

Nhìn qua, vợ chồng Sussex có vẻ dư dả về tài chính. Tuy nhiên, ngoài các khoản chi tiêu thường xuyên, họ còn phải đối mặt với một số khoản phát sinh lớn.

Harry dự kiến phải trả hóa đơn pháp lý trị giá hàng triệu USD sau khi thua trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến quyền riêng tư với Associated Newspapers, công ty xuất bản Daily Mail, vào cuối tháng 7. Những người khởi kiện cùng Harry còn có Sir Elton John và Elizabeth Hurley.

Dù phán quyết cuối cùng về chi phí vẫn chưa được công bố, Harry có thể phải trả khoảng 2,6 triệu USD.

Khoản tiền này làm dấy lên câu hỏi liệu nhà Sussex có phải bán biệt thự ở Montecito hay không. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết hai vợ chồng chưa có ý định gì với bất động sản đó.

Đến nay, Harry và Meghan vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch trở về Anh.