Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đến Mỹ sau khi kêu gọi tổ chức bầu cử?

TPO - Một nguồn tin thân cận với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ với Reuters, rằng ông sẽ tới Mỹ sau khi vừa kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến ở Ukraine.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Việc ông Fedorov bị cách chức khỏi Bộ Quốc phòng hồi tháng 7 đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine nhằm yêu cầu phục chức cho ông, mặc dù các cuộc biểu tình này hiện đã lắng xuống.

Trong một động thái thể hiện sự bất đồng với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 18/8, ông Fedorov đã trở thành nhân vật chính trị cấp cao đầu tiên của Ukraine lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến - điều vốn bị cấm theo Hiến pháp nước này.

Tuy nhiên, nguồn tin của Reuters đã bác bỏ các thông tin trước đó trên truyền thông cho rằng ông Fedorov sẽ đến Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ chính trị cho lời kêu gọi tổ chức bầu cử của mình. Nguồn tin khẳng định, vị cựu bộ trưởng am hiểu công nghệ và có tư duy cải cách này sẽ không gặp gỡ các chính trị gia hay quan chức Mỹ.

Thay vào đó, mục đích chuyến thăm Mỹ của ông Fedorov là để huy động vốn cho các dự án công nghệ quốc phòng mới, trong bối cảnh ông đang tìm kiếm những hướng đi mới sau khi rời khỏi Bộ Quốc phòng Ukraine.

“Ông Fedorov đang lên kế hoạch triển khai một loạt dự án liên quan đến cuộc chiến và các công ty khởi nghiệp của Ukraine”, nguồn tin cho biết nhưng không nêu rõ mốc thời gian cụ thể.

Theo nguồn tin này, một trong số các dự án đó là việc thành lập một quỹ đầu tư.

Là người ủng hộ các công nghệ quân sự mới và phương thức tác chiến bằng máy bay không người lái kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022, ông Fedorov có mối quan hệ mật thiết với các công ty Mỹ như SpaceX và Palantir.

Lời kêu gọi trực tiếp của ông gửi tới tỷ phú Elon Musk - chủ sở hữu SpaceX - đã dẫn đến việc kích hoạt dịch vụ Starlink tại Ukraine ngay khi chiến sự mới bùng nổ.

Hiện nay, hàng chục nghìn thiết bị đầu cuối internet vệ tinh của công ty này đóng vai trò huyết mạch đối với hệ thống thông tin liên lạc trên chiến trường Ukraine, đồng thời là yếu tố quan trọng trong việc điều khiển máy bay không người lái.