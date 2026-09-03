‘Cứu’ bàn chân biến dạng suốt 21 năm cho chàng trai trẻ

TPO - Mang dị tật bàn chân thuổng hai bên bẩm sinh suốt 21 năm, một nam thanh niên ở tỉnh Quảng Trị vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế can thiệp bằng phẫu thuật chuyên sâu, đưa bàn chân biến dạng nặng trở về tư thế sinh lý 90 độ, mở ra cơ hội đi lại bình thường cho bệnh nhân.

Chiều 3/9, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.M.Đ. (21 tuổi, trú xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) bị bàn chân thuổng hai bên bẩm sinh, trong đó chân phải biến dạng nặng.

Ê-kíp y, bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế can thiệp bằng phẫu thuật "cứu" bàn chân biến dạng suốt 21 năm cho nam bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, dị tật khiến hai bàn chân của bệnh nhân luôn ở tư thế kiễng cao, gót chân không thể chạm đất, dáng đi khập khiễng và mất cân bằng. Tình trạng kéo dài từ khi mới sinh không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, mà còn trở thành gánh nặng tâm lý đối với chàng trai trẻ khi bước vào tuổi trưởng thành.

Qua thăm khám, ê-kíp ghi nhận cổ chân phải co rút nặng, gân gót và nhiều gân vùng bàn chân bị co kéo kéo dài. Đây là trường hợp khó can thiệp ở người trưởng thành sau nhiều năm biến dạng, việc chỉnh trục cổ chân về vị trí bình thường có thể gây thiếu hụt da vùng cổ chân và gót chân, làm tăng nguy cơ biến chứng sau mổ.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật kết hợp giải phóng, kéo dài các gân co rút, tạo hình che phủ phần mềm bằng vạt da xoay tại chỗ và đặt khung cố định ngoài.

Bàn chân phải của nam bệnh nhân sau phẫu thuật, xử lý tình trạng biến dạng bẩm sinh.

Trong ca mổ, ê-kíp đã kéo dài gân Achilles thêm 5 cm, kéo dài một số gân vùng bàn chân, loại bỏ các cấu trúc co quắp và đưa cổ chân phải về tư thế sinh lý 90 độ. Phần khuyết da sau chỉnh hình được che phủ bằng vạt da tại chỗ, đồng thời đặt khung cố định ngoài để duy trì kết quả phẫu thuật và hỗ trợ quá trình liền thương.

Sau phẫu thuật, bàn chân bệnh nhân đã được chỉnh về tư thế gần bình thường, các ngón chân hết co rút và vạt da che phủ bảo đảm nuôi dưỡng tốt.

Theo Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bàn chân thuổng là tình trạng cổ chân gấp về phía gan chân khiến người bệnh không thể đặt gót chân xuống đất khi đi lại. Dị tật có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải do bệnh lý thần kinh, cơ và chấn thương. Việc điều trị sớm giúp hạn chế các biến chứng về vận động, xương khớp và tâm lý cho người bệnh.