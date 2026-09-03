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Gia Lai ngập sâu, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vượt biển nước cứu dân

Tiền Lê

TPO - Cơn mưa lớn ngày 3/9 đã khiến nhiều điểm đường, khu dân cư ở phía Tây tỉnh Gia Lai bị ngập nặng. Lực lượng bộ đội, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dân di chuyển đồ đạc, đảm bảo an toàn.

Khu vực phường Thống Nhất bị ngập nặng.

Ngày 3/9, mưa lớn đã khiến nhiều đoạn đường, khu dân cư ở nhiều phường của phía Tây tỉnh Gia Lai ngập trong nước.

Khu vực hẻm 433 đường Lý Thái Tổ (địa phận phường Thống Nhất) là vũng trũng, ngập nặng nhất. Nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Qua nắm tình hình, Công an phường Thống Nhất phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân.

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Một bé gái được lực lượng chức năng bế qua vùng nước nguy hiểm, đưa về nhà.

Tại đây, nước chảy xiết, có nơi sâu khoảng 1,2m, lực lượng chức năng hỗ trợ, cõng một số em nhỏ đi học đưa về nhà, đồng thời hỗ trợ người dân khuân vác đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo.
Ngoài ra, lực lượng chức năng phường Thống Nhất đến từng nhà hỏi thăm, nắm bắt tình hình mưa lũ, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động liên hệ để được giúp đỡ khi cần thiết.

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Lực lượng bộ đội, công an tới giúp người dân phường Thống Nhất di chuyển đồ đạc.

Trung tá Phạm Thành Công - Trưởng Công an phường Thống Nhất cho biết, khu vực hẻm 236 đường Phạm Ngọc Thạch có 8 hộ dân bị ngập, với mực nước ngập trung bình khoảng 80cm. Trong khi đó, tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, có 11 hộ dân bị ngập, mực nước ngập từ 1 - 1,2m.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Thống Nhất đã huy động khoảng 100 người trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ người dân, trong đó riêng lực lượng công an phường có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ.

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Cán bộ Công an phường Thống Nhất tới hỏi thăm các nhà dân bị ngập nặng, yêu cầu gọi điện báo ngay khi cảm thấy nguy hiểm.

Các chiến sĩ tập trung giúp người dân di dời tài sản, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân tại các khu vực bị ngập.

Tại khu vực hẻm 11, đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) cũng xảy ra ngập cục bộ. Nước dâng cao, tràn vào một số nhà dân khiến 8 hộ bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho sinh hoạt và việc đi lại.

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Khu vực phường Hội Phú bị ngập với dòng nước chảy xiết.
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Cán bộ dân quân, bộ đội phường Hội Phú hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn.

Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo phường Hội Phú cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các phương án ứng phó; đồng thời, hỗ trợ người dân kê dọn, vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt ra khỏi những khu vực nước dâng cao nhằm hạn chế thiệt hại.

Tại một số vị trí thấp, lực lượng đã tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, theo dõi sát diễn biến mực nước để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Tiền Lê
#Gia Lai #ngập lụt #cứu hộ #mưa lớn #bộ đội #ứng phó thiên tai #phường Thắng Lợi #phường Hội Phú #di chuyển tài sản

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