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Mới nhất vụ Phó Hiệu trưởng tử vong sau cháy trường ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau vụ cháy tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, một phó hiệu trưởng được phát hiện tử vong. Hiện Công an đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Ngày 3/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ ông N.T.T. (52 tuổi), Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, tử vong sau vụ cháy xảy ra tại trường.

Theo bà Dung, đến nay cơ quan công an chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc cũng như nguyên nhân tử vong của ông T.

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Hiện trường vụ cháy.

“Ngày 2/9, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Về nguyên nhân, phía công an cho biết đang điều tra nên chưa xác định”, bà Dung nói.

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 2/9, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng (thuộc tổ dân phố Trà Giang, phường Trương Quang Trọng).

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Trường Tiểu học Trương Quang Trọng (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), nơi xảy ra sự việc.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 được điều động đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông N.T.T. (52 tuổi), Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Quang Trọng đã tử vong.

Nguyễn Ngọc
#Cháy trường học #Quảng Ngãi #Công tác điều tra #Chấn thương tử vong #Vụ việc Phó Hiệu trưởng

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