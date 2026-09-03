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Thế giới

Máy bay chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ gặp sự cố nghiêm trọng

Minh Hạnh

TPO - Một chiếc máy bay của Lực lượng Tuần duyên chở ông Markwayne Mullin - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ - đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc gia Ronald Reagan.

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Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra lúc 13h35 ngày 2/9. Vào thời điểm trên, phi công của chiếc máy bay Gulfstream C-37A chở ông Mullin thông báo với nhân viên kiểm soát không lưu, rằng động cơ bên phải của máy bay đã bị hỏng.

“Chúng tôi vừa mất một động cơ và muốn thông báo tình trạng khẩn cấp để hạ cánh ngay lập tức”, phi công nói, cho biết thêm rằng trên máy bay có 14 người, và lượng nhiên liệu còn lại đủ cho khoảng 2 tiếng rưỡi bay.

Sau đó, các nhân viên kiểm soát không lưu đã hướng dẫn máy bay hạ cánh xuống một đường băng tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan. Sự cố này không gây gián đoạn cho các chuyến bay khác.

“Các phi công của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã xử lý việc hạ cánh bằng một động cơ một cách điềm tĩnh. Không có sự hoảng loạn và có sự chuyên nghiệp tuyệt đối”, ông Mullin chia sẻ trên mạng xã hội.

“Sau khi hạ cánh, các phi công nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên họ gặp tình huống như vậy. Chúng tôi thực sự đã được phục vụ bởi những người giỏi nhất”.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.

Đây là một trong chuỗi các tình huống nghiêm trọng trên bầu trời Washington - một trung tâm hàng không thương mại nhộn nhịp, nơi thường xuyên có các quan chức cấp cao nhất của Chính phủ Mỹ di chuyển qua.

Trước đó hồi tháng 8, trực thăng Marine One của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp hai sự cố mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan. Trong đó, các kiểm soát viên không nghe thấy cảnh báo của phi công về việc họ sắp cất cánh.

Minh Hạnh
NY Times
#Mỹ #Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ #máy bay #hạ cánh khẩn cấp #sự cố hàng không

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