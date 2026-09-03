Chấn động vụ hai cơ quan an ninh Ukraine đấu súng ở Kiev, Tổng thống Zelensky lên tiếng

TPO - Nhân viên thuộc hai cơ quan an ninh quyền lực nhất Ukraine - Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) và Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) - đã nổ súng công khai tại trung tâm Kiev, khiến ba người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, vào ngày 1/9, một quân đoàn tình nguyện ở Ukraine cho biết, ông Stepan Kaplunov - Phó chỉ huy phụ trách tác chiến của quân đoàn đã bị những kẻ lạ mặt bắt cóc ngay tại sân khu chung cư nơi ông sinh sống. Ông Kaplunov được cho là đang hoạt động dưới sự bảo trợ của DIU.

Sáng 2/9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ nổ súng giữa DIU và SSU tại quận Dniprovskyi của Kiev. Vụ việc này được cho là có liên quan đến sự mất tích của ông Kaplunov.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ trong đêm tại khu vực phía đông thủ đô Ukraine. Một đoạn video quay từ hiện trường cho thấy cảnh các nhân viên an ninh di chuyển quanh vài chiếc xe đang đỗ giữa đường, kèm theo tiếng la hét và những loạt đạn vang lên liên tiếp.

Một đoạn video ghi lại cảnh nổ súng giữa hai nhóm vũ trang. (Nguồn: RT)

Sau đó, các sĩ quan thuộc Cục Điều tra Nhà nước và người đứng đầu Trung tâm Tác chiến Đặc nhiệm Alpha của SSU đã có mặt tại hiện trường.

Theo các nguồn tin của Pravda, ba sĩ quan DIU đã bị thương trong cuộc đụng độ.

Luật sư Taras Borovskyi của ông Kaplunov cho biết ông đã được thả, nhưng hiện chưa rõ tung tích.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine dẫn nguồn thạo tin thừa nhận, có một cuộc đối đầu phe phái ngay trong bộ máy an ninh Ukraine, giữa DIU và SSU.

Bình luận về vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Liên quan đến tình huống hoàn toàn đáng xấu hổ xảy ra tại Kiev ngày hôm nay giữa các đơn vị thuộc SSU và DIU, chúng tôi đã trao đổi với Tổng công tố viên Ruslan Kravchenko”.

“Tổng công tố viên và Cục Điều tra Nhà nước sẽ làm rõ mọi chi tiết: toàn bộ lời khai và tuyên bố của những người liên quan đến vụ việc sẽ được xem xét, cũng như diễn biến toàn bộ sự việc theo từng bước. Phải xác định trách nhiệm, bao gồm cả việc thay đổi nhân sự từ phía lãnh đạo các cơ quan an ninh đối với những người liên quan đến vụ việc, cũng như tiến hành các cuộc điều tra nội bộ tại cả hai cơ quan”.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm rằng, tại Ukraine, chỉ lực lượng Nga mới là mục tiêu bị nổ súng, và không một cuộc đọ súng nào khác được cho phép.