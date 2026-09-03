Nepal xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dọc biên giới với Trung Quốc sau trận lũ thảm khốc

TPO - Nepal đang khẩn trương xây dựng lại hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất tại một số khu vực dọc biên giới với Trung Quốc, sau trận lũ băng tan thảm khốc khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Hai nguồn tin Chính phủ Nepal cho biết các cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh đang được lắp đặt tại Timure, một khu định cư biên giới thuộc huyện Rasuwa.

Khu vực này nằm trên hành lang sông dọc biên giới Trung Quốc, nơi một sông băng sụp đổ hồi tuần trước, tạo ra dòng bùn, nước và đá khổng lồ đổ xuống các thung lũng núi.

Các quan chức Nepal cảnh báo địa hình vẫn chưa ổn định và có thể tiếp tục xảy ra sạt lở.

"Cảnh quan đang dần thích nghi sau trận động đất lớn, có thể xảy ra thêm một vài vụ sạt lở đất nữa", một nguồn tin Chính phủ Nepal cho biết.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà, đường sá trước và sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở Timure, Nepal.

Trọng tâm của kế hoạch là hệ thống VSAT (Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ), cho phép các trạm giám sát duy trì kết nối qua vệ tinh ngay cả khi mạng viễn thông bị gián đoạn.

Hệ thống mới sẽ kết hợp camera và cảm biến để theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời truyền thông tin cảnh báo nhanh chóng đến chính quyền và cộng đồng ở hạ lưu.

Trận lũ tuần trước đã làm hư hỏng ít nhất bốn trạm đo mực nước gần biên giới, khiến việc giám sát gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi có các cảm biến và trạm giám sát nhưng chúng chưa được giám sát một cách toàn diện", một nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin này, hệ thống cảnh báo trước đây gửi dữ liệu định kỳ vài phút một lần, nhưng một số thiết bị đã bị dòng lũ cuốn trôi. Do không có kết nối để giám sát, các cơ quan chức năng không biết chính xác thời điểm thiết bị ngừng hoạt động.

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal (NDRRMA) hiện lắp đặt camera, cảm biến và hệ thống VSAT tại một địa điểm trước khi mở rộng mạng lưới sang các khu vực khác.

Các quan chức cũng đã sử dụng trực thăng để khảo sát địa hình và xác định vị trí phù hợp cho hệ thống mới.

Hai hồ chắn gần biên giới, hình thành sau vụ sụp đổ sông băng, đã cạn nước và mối nguy hiểm trước mắt được cho là đã giảm. Tuy nhiên, địa hình trong khu vực vẫn không ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ.

Trong trường hợp xảy ra sạt lở tạo ra lũ quét, hệ thống cảnh báo sớm có thể chỉ giúp chính quyền có vài phút để cảnh báo người dân ở hạ lưu. Dù rất ngắn, khoảng thời gian này có thể quyết định việc người dân có kịp sơ tán hay không.

Theo Reuters, trận lũ tuần trước xảy ra tại một cửa khẩu biên giới vào lúc 8h32, nhưng thông báo công khai chỉ được đưa ra vào 9h13, tức chậm hơn 40 phút.

Sau thảm họa, Trung Quốc cho biết đã chia sẻ với Nepal hình ảnh các khu vực bị ảnh hưởng, dữ liệu vệ tinh, dữ liệu thủy văn và thông tin cảnh báo sớm về các hồ chắn ở thượng nguồn.

Nepal cũng đang lên kế hoạch tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt trong việc chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về diễn biến sông băng và mực nước.