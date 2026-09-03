Phát hiện bệnh rối loạn đông máu hiếm gặp

TPO - Trước khi phẫu thuật bướu đa nhân tuyến giáp, người phụ nữ bất ngờ được phát hiện mắc bệnh Von Willebrand - một rối loạn đông máu di truyền hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu kéo dài trong và sau phẫu thuật.

Chị Kiều Thị Thiết (49 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tân, TP.HCM) phát hiện bướu tuyến giáp cách đây khoảng 3 tháng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chị bị bướu đa nhân hai thùy tuyến giáp, nghi ngờ ung thư và có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá sức khỏe và chuẩn bị trước mổ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, các bác sĩ phát hiện một bệnh lý tiềm ẩn mà trước đó người bệnh chưa từng biết đến: bệnh Von Willebrand.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân Thiết.

Bệnh hiếm có thể gây chảy máu kéo dài

Theo TS. Đỗ Tiến Dũng, Trưởng khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Von Willebrand là bệnh rối loạn đông máu di truyền hiếm gặp, xuất phát từ tình trạng thiếu hụt hoặc rối loạn chức năng của yếu tố Von Willebrand - một protein giữ vai trò quan trọng trong quá trình đông cầm máu.

Người mắc bệnh có thể gặp tình trạng chảy máu kéo dài, khó cầm máu khi thực hiện các thủ thuật, đặc biệt trong phẫu thuật.

Với trường hợp của bệnh nhân Thiết, bệnh lý tuyến giáp không phải vấn đề quá phức tạp về mặt phẫu thuật. Tuy nhiên, rối loạn đông máu mới được phát hiện lại là yếu tố đặc biệt cần lưu ý, bởi nếu không được đánh giá và kiểm soát phù hợp, nguy cơ chảy máu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của ca mổ.

Điều đáng chú ý, trước đó bệnh nhân từng sinh mổ và phẫu thuật cắt u xơ tử cung nhưng chưa từng được phát hiện mắc bệnh Von Willebrand.

“Tôi đã từng sinh mổ và trước đây cũng đã phẫu thuật cắt u xơ tử cung nhưng không biết mình mắc bệnh này. Đến khi vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương để phẫu thuật tuyến giáp, các bác sĩ mới phát hiện ra tôi mắc bệnh Von Willebrand”, bệnh nhân chia sẻ.

Chủ động kiểm soát nguy cơ

Ngay sau khi phát hiện bất thường về đông máu, người bệnh được thăm khám tại cơ sở chuyên khoa huyết học và được chỉ định bổ sung các yếu tố đông máu cần thiết.

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xây dựng phương án điều trị và kiểm soát nguy cơ chảy máu. Các chuyên khoa Huyết học, Ngoại khoa và Gây mê - Hồi sức cùng tham gia đánh giá, điều trị và theo dõi người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Trung Kiên, Khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho biết đây là trường hợp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ.

Theo bác sĩ, việc đánh giá chính xác tình trạng đông máu, bổ sung các yếu tố cần thiết và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng đối với sự an toàn của người bệnh.

“Điều quan trọng là phải phát hiện và đánh giá được nguy cơ chảy máu trước khi phẫu thuật để có sự chuẩn bị chủ động”, bác sĩ Đỗ Trung Kiên nhận định.

Trong quá trình điều trị, ê-kíp ngoại khoa, huyết học và gây mê hồi sức phối hợp kiểm soát tình trạng đông máu trước, trong và sau phẫu thuật. Người bệnh được truyền tủa lạnh (Cryoprecipitate) ở các thời điểm phù hợp nhằm bổ sung các yếu tố cần thiết cho quá trình đông cầm máu.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm soát chủ động các yếu tố nguy cơ, ca phẫu thuật tuyến giáp diễn ra an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu ở người bệnh mắc rối loạn đông máu hiếm gặp.

Sau phẫu thuật 4 ngày, tình trạng người bệnh ổn định, vết mổ diễn biến tốt, không ghi nhận chảy máu bất thường. Dẫn lưu được rút.

Đến ngày thứ 5 sau phẫu thuật, người bệnh đủ điều kiện xuất viện và được hướng dẫn chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà theo phác đồ của ê-kíp điều trị.

Trường hợp của bệnh nhân này cho thấy đánh giá toàn diện trước phẫu thuật có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là với những người bệnh có bệnh lý tiềm ẩn hoặc hiếm gặp. Việc phát hiện sớm các bất thường về đông máu giúp bác sĩ chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng, giảm nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật.