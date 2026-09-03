Sắp khai trương Trung tâm ở cữ chuẩn y khoa tại Hà Nội

Sau sinh, mẹ cần thời gian hồi phục, em bé cần được chăm sóc đúng cách. Đáp ứng nhu cầu đó, BVĐK Hồng Ngọc sắp đưa vào vận hành Trung tâm chăm sóc Mẹ và bé chuẩn y khoa, với môi trường an toàn, đội ngũ y tế đồng hành 24/24 và không gian nghỉ dưỡng tiện nghi.

Giai đoạn hậu sản, mẹ và bé cần được đồng hành hơn bao giờ hết

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có ít nhất 40 triệu phụ nữ trên thế giới gặp các vấn đề sức khỏe kéo dài sau sinh bao gồm tâm lý lẫn thể chất. Sự thay đổi đột ngột về nội tiết tố, cảm giác đau từ vết thương hay căng tức, tắc tia sữa cùng với tình trạng thiếu ngủ kéo dài do lịch sinh hoạt của trẻ sơ sinh dễ dẫn đến căng thẳng, thậm chí là trầm cảm sau sinh.

Với những người lần đầu làm cha mẹ, áp lực còn đến từ nhiều nỗi sợ do chưa có kinh nghiệm. Trẻ bú ít hơn thường ngày, nôn trớ, quấy khóc, hay tình trạng vàng da khiến cha mẹ lo lắng và không biết xử lý như thế nào cho đúng cách.

Giai đoạn sau sinh khiến nhiều bà mẹ gặp khó khăn trong việc chăm sóc trẻ

Theo ThS.BS Vũ Mạnh Dũng, Trưởng Khoa Sơ sinh, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: “Trong 28 ngày đầu đời, trẻ vẫn đang trong quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài tử cung. Một số bất thường như bú kém, vàng da, suy hô hấp, nhiễm trùng, viêm ruột,… có thể diễn biến rất nhanh nhưng biểu hiện ban đầu lại mơ hồ, khiến bố mẹ khó phân biệt đâu là thay đổi sinh lý bình thường, đâu là biểu hiện bệnh lý. Vì vậy nhiều trẻ được đưa đến thăm khám khi đã bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.”

Xuất phát từ thực tế đó, BVĐK Hồng Ngọc đã xây dựng Trung tâm Chăm sóc Mẹ và bé, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 5/9/2026, với quy mô 18 phòng đầy đủ tiện nghi. Mô hình được phát triển theo định hướng ở cữ: An toàn chuẩn y khoa, nghỉ dưỡng chuẩn khách sạn.

Lấy sự an toàn của mẹ và bé làm tiêu chuẩn vận hành

Tại Trung tâm, sản phụ và bé sơ sinh sẽ được theo dõi và chăm sóc hằng ngày bởi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, giúp chăm sóc sức khỏe đúng cách cũng như phát hiện sớm các bất thường để đưa ra phương án xử trí tối ưu.

Mỗi ngày, mẹ sẽ được chuyên viên chăm sóc, đánh giá tiến trình co hồi tử cung, kiểm tra sản dịch và tình trạng phục hồi của vết thương cũng như được hướng dẫn tự chăm sóc đúng cách. Thực đơn ở cữ được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn dựa trên thể trạng và nhu cầu của từng mẹ, hỗ trợ quá trình hồi phục và tăng tiết sữa mà không cần phải kiêng khem quá mức.

Bên cạnh đó, mẹ được đội ngũ y tế đồng hành hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, hướng dẫn tư thế cho trẻ bú, massage vú để gọi sữa về và xử lý chuẩn y khoa những tình trạng thường gặp như căng tức, nứt cổ gà hoặc tắc tia sữa, tránh nguy cơ viêm vú hay áp xe vú.

Mẹ được đội ngũ y tế chuyên môn cao chăm sóc trong suốt thời gian ở cữ

Với trẻ sơ sinh, bé sẽ được bác sĩ sơ sinh thăm khám hằng ngày, kiểm tra tình trạng hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, vàng da,... nhằm phát hiện và xử trí sớm các bất thường. Trong sinh hoạt, điều dưỡng trực tiếp chăm sóc bé từ tắm thủy liệu, mát-xa toàn thân, vệ sinh và chăm sóc rốn, hỗ trợ ăn uống theo từng cữ. Đồng thời, trẻ được làm quen với các bài tập vận động và kích thích giác quan phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

“Việc chăm sóc đúng cách giúp phòng ngừa các bệnh lý ở trẻ sơ sinh như vàng da kéo dài, rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng rốn, viêm da, sụt cân quá mức, giúp trẻ phát triển tối ưu trong tương lai”, BS Dũng chia sẻ.

Đặc biệt, do nằm trong Hệ thống Y tế BVĐK Hồng Ngọc, trường hợp mẹ hoặc bé xuất hiện các dấu hiệu bất thường, hệ thống cấp cứu nội viện và sự phối hợp liên chuyên khoa sơ sinh, sản khoa, cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh,... luôn sẵn sàng kích hoạt ngay lập tức, hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Đội ngũ bác sĩ sơ sinh thăm khám cho trẻ hằng ngày

Trung tâm được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, trang bị hệ thống cách âm cao cấp và nội thất tiêu chuẩn khách sạn nhằm đem lại sự riêng tư, ấm cúng cho cả mẹ và bé.

Hệ thống phòng lưu trú ở cữ tại Trung tâm Chăm sóc Mẹ và bé

100% khu vực lưu trú, sảnh lễ tân, phòng chăm sóc em bé, phòng tắm bé,… đều được khử khuẩn nghiêm ngặt hằng ngày theo tiêu chuẩn ACHSI, bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện của Hội đồng Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe Australia.

Trung tâm Chăm sóc Mẹ và bé tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Với định hướng lấy an toàn, chăm sóc y khoa và sự phục hồi của mẹ làm trọng tâm, Trung tâm Chăm sóc Mẹ và bé BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trở thành lựa chọn đáng giá, nơi mẹ được nghỉ ngơi, hồi phục và em bé được chăm sóc đúng cách, khoa học.