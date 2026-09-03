Lời khai của nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai

TPO - Nguyễn Đức Anh khai sau khi bị bạn gái nói lời chia tay, đối tượng mang dao tìm đến nhà cô gái nhưng không vào được. Sau đó, Đức Anh trèo sang căn nhà sát bên và tấn công các thành viên trong gia đình này, dù không quen biết, không có mâu thuẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú phường Hố Nai) - nghi phạm trong vụ thảm án xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Đối tượng này đang được điều trị tại cơ sở y tế do bị thương.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh đang được điều trị tại cơ sở y tế do bị thương.

Theo lời khai ban đầu, Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (sinh năm 2009). Gần đây, khi P.A. nói chia tay, Đức Anh không chấp nhận và nảy sinh ý định sát hại cô gái.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao đến nhà P.A. Tuy nhiên, do căn nhà khóa cửa, đối tượng trèo lên mái, tìm cách cạy ô cửa khu vực giếng trời để đột nhập.

Nghe tiếng động, ông Đ.V.R. - cha của P.A. - bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh trên mái nhà. Dù được yêu cầu rời đi, đối tượng vẫn tiếp tục tìm cách đột nhập và đe dọa những người trong gia đình. Lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa và gọi điện trình báo Công an xã Bình Minh.

Không vào được nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái căn nhà sát vách của gia đình anh N.V.Q. (sinh năm 1986), sau đó mở cửa tầng hai để đi vào bên trong.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Phát hiện người lạ trong nhà, anh Q. ra kiểm tra và bị Đức Anh tấn công. Nạn nhân chống trả rồi chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị thương nặng. Sau đó, nghi phạm quay trở lại căn nhà, khóa cổng và tiếp tục tấn công vợ cùng hai con của anh Q.

Khi Công an xã Bình Minh có mặt, Đức Anh mở cổng và bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Nghi phạm này khai không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Tang vật liên quan vụ án.

Theo thông tin công an công bố ban đầu, vụ án khiến ba người tử vong, anh Q. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND thành phố Đồng Nai và Viện KSND Khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.