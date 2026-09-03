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Pháp luật

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Thuê ô tô vượt hơn 100km lên xã biên giới bắt trộm đàn dê 17 con

Ngọc Tú

TPO - Sau khi bàn bạc, nhóm 3 đối tượng thuê xe ô tô 5 chỗ vượt hơn 100km lên xã biên giới Tam Quang (Nghệ An) để bắt trộm đàn dê 17 con.

Ngày 3/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản liên quan tới vụ trộm 17 con dê của người dân trên địa bàn xã Tam Quang (Nghệ An).

Ba bị can bị khởi tố là Đinh Văn Tú (63 tuổi), Đinh Văn Sơn (28 tuổi) cùng trú xã Quỳ Hợp và Tr.V.T. (17 tuổi, trú xã Minh Hợp, Nghệ An).

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3 đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an xã Tam Quang (Nghệ An) nhận được trình báo của bà Vy Thị Hoa (trú bản Tam Hương, xã Tam Quang) về việc 17 con dê của gia đình nuôi ở gần nhà bị mất trộm. Vụ việc xảy ra vào buổi tối, gia đình bà Hoa ra trung tâm bản ăn tiệc nên không có người trông coi lán nuôi dê.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Quang vào cuộc điều tra và xác định được nhóm của Tú, Sơn và T. đã gây ra vụ trộm táo tợn này. Trong đó, Tú là đối tượng chủ mưu.

Khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an xã Tam Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét. Tuy nhiên, thời điểm này Tú không có mặt tại địa phương. Công an sau đó đã vận động, thuyết phục đối tượng đến Công an xã Quỳ Hợp để đầu thú.

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Lãnh đạo xã Tam Quang biểu dương lực lượng đã phá thành công vụ trộm.

Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, các đối tượng đã thuê xe ô tô 5 chỗ từ huyện Diễn Châu (cũ) lên xã Tam Quang để trộm 17 con dê của gia đình bà Hoa. Đàn dê sau đó được đưa về xã Quỳ Hợp bán với giá 32 triệu đồng.

Đến nay, Công an xã Tam Quang đã thu hồi được 5 con dê. Theo kết luận định giá, 17 con dê có tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.

Bà Kha Thị Hiền - Phó chủ tịch UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương có thói quen nuôi nhốt, chăn thả gia súc ở xa nhà. Lợi dụng vấn đề này nên kẻ gian đã theo dõi và trộm cắp. Đây là vụ bắt trộm dê nhiều nhất từ trước đến nay ở xã. Phó Chủ tịch xã Tam Quang nhận định, các nghi phạm có thể dùng thuốc mê rồi bắt trộm đàn dê đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý theo quy định.

Ngọc Tú
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