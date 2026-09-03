Công an Hải Phòng thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tại cửa hàng tạp hóa

TPO - Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Công an phường Hải An (Hải Phòng) thực nghiệm lại hiện trường vụ người nước ngoài dùng dao khống chế nữ nhân viên, cướp tiền tại cửa hàng tạp hóa trên phố Văn Cao.

Nghi phạm dùng dao uy hiếp nữ nhân viên, cướp tiền trong cửa hàng tạp hóa trong ngõ 193 Văn Cao, Hải Phòng.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Công an phường Hải An tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp, xảy ra tại cửa hàng tạp hóa số 50/193 Văn Cao đêm 27/8.

Nghi phạm gây ra vụ cướp là Zhang Peng Ju (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc). Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

Cảnh sát đã dẫn nghi phạm này trở lại cửa hàng tạp hóa số 50/193 Văn Cao để thực nghiệm lại quá trình phục chờ rồi gây án.

Chị L.T.A (hàng xóm) cho biết, sau khi phát hiện vụ cướp táo tợn xảy ra tại cửa hàng tạp hóa, các hộ kinh doanh khu phố xôn xao. Qua camera giám sát khu vực này cho thấy đối tượng đã lượn lờ quanh ngõ trong nhiều giờ. Hắn dừng chân trước thềm một quán cà phê đã đóng cửa.

Ở vị trí nghi phạm phục chờ có cột điện, cây xanh che chắn giúp hắn ngồi đối diện cửa hàng tạp hóa trong khoảng thời gian dài để quan sát, theo dõi mà không phát sinh nghi ngờ.

Cảnh sát dẫn nghi phạm Zhang Peng Ju (ngoài cùng bên trái ảnh) thực nghiệm lại quá trình gây án.

Đến khoảng 23h30, phát hiện phố vắng người qua lại, cửa hàng tạp hóa không có khách ra vào, nghi phạm đeo khẩu trang, buộc khăn che đầu, di chuyển sang đường rồi hành động.

Vừa bước qua cửa, hắn nhanh chóng rút con dao gọt hoa quả chuẩn bị từ trước đe dọa, khống chế nữ nhân viên T.T.N (SN 2001) rồi lục tìm tiền mặt tại quầy thanh toán.

Bị đe dọa bằng dao, nữ nhân viên cửa hàng tạp hóa la hét thất thanh, liên tục xin “đừng động vào người em” nhưng đối tượng không đáp lời.

Chỉ trong khoảng 30 giây, Zhang Peng Ju đã cướp nhiều tệp tiền tại quầy lễ tân cửa hàng tạp hóa rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi xảy ra vụ việc, nữ nhân viên hốt hoảng báo chủ cửa hàng trình báo cơ quan công an địa phương. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã tới ghi nhận hiện trường, trích xuất camera, vào cuộc điều tra.

Zhang Peng Ju tại cơ quan công an.

Nữ hàng xóm cho biết thêm, phố Văn Cao là khu phố sầm uất bậc nhất Hải Phòng, chuyên cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí cho người nước ngoài.

Cửa hàng tạp hóa nơi xảy ra vụ cướp là cửa hàng bán đồ dành riêng cho người Trung Quốc. Cửa hàng này cũng hay đổi tiền ngoại tệ cho khách. Do đó, hàng ngày cửa hàng tiếp đón rất nhiều khách ra vào mua bán.

Trước đó, ngày 2/9, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên ngành tổ chức bắt giữ Zhang Peng Ju khi hắn đang lẩn trốn tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La, sau năm ngày gây án. Cảnh sát thu giữ 145 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Theo lời khai của nghi phạm, hắn nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 6/2026, sau đó về lưu trú tại ngõ 193 Văn Cao.

Do không có việc ổn định, không còn tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn theo dõi, phát hiện cửa hàng tạp hóa số 50/193 Văn Cao đông khách ra vào mua bán nên nảy sinh ý định cướp.

Hắn chuẩn bị trang phục, găng tay, khăn, khẩu trang và một con dao gọt hoa quả rồi chờ cơ hội. Sau khi gây án, hắn thu dọn đồ đạc, mang theo toàn bộ số tiền cướp được bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, hắn liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, nơi ở, thay đổi nhận dạng nhằm qua đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, chủ cửa hàng, hộ kinh doanh không nên để lượng lớn tiền mặt tại quầy, lắp camera an ninh có độ phân giải cao, bao quát quầy thu ngân, cửa ra vào và lưu trữ dữ liệu. Đồng thời, bố trí tối thiểu 2 nhân viên bán hàng ban đêm, phối hợp với cơ quan chức năng, tập huấn cho lực lượng bảo vệ, nhân viên kỹ năng cần thiết ứng phó khi có tình huống xảy ra.