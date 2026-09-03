Xây dựng bản đồ nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài

TPO - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, từng bước xác định rõ ở đâu có chuyên gia, năng lực, mạng lưới nào và khả năng kết nối với nhu cầu trong nước.

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Như Ý.



Theo ông Lê Hoài Trung, Nghị quyết 23 là một quyết sách lớn của Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đại hội XIV về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Nghị quyết 23 kế thừa và phát triển Nghị quyết số 36, đồng thời có sự gắn kết, liên thông với các văn bản chỉ đạo chiến lược khác trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế, phù hợp với bối cảnh mới, phản ánh đầy đủ hơn vị thế, tiềm lực, trí tuệ, uy tín và khả năng đóng góp ngày càng lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Đi vào một số điểm cụ thể, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, nghị quyết đặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận đặc biệt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xuất thân hay địa vị xã hội.

Điểm cốt lõi là phát huy những điểm tương đồng về ý thức dân tộc, lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phát triển; mục tiêu chung xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nghị quyết cũng thể hiện cách tiếp cận cởi mở, cầu thị khi khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

“Đây là quan điểm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm điểm quy tụ và lấy tương lai của đất nước làm hướng đi chung”, ông Lê Hoài Trung nói.

Có chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh

Ông Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh, nghị quyết đặt 3 mục tiêu lớn: Một là, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc dân tộc. Hai là, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy nguồn lực của kiều bào. Ba là, hoàn thiện thể chế và hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp, nghị quyết yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển và tích cực hướng về quê hương, đất nước; phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết lưu ý, trước hết là thu hút, kết nối và phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, nhân tài, doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, trong mở rộng thị trường và quảng bá hàng hóa, dịch vụ Việt Nam.

Nghị quyết yêu cầu có chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh, trao quyền, bảo đảm điều kiện để kiều bào đóng góp. Điểm mới quan trọng là việc kiều bào có thể đóng góp từ xa, thông qua tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường hoặc tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Phương thức huy động nguồn lực kiều bào cũng có sự đổi mới. Nếu như trước đây việc thu hút nguồn lực còn thiên về từng cá nhân hoặc từng nhóm, thì Nghị quyết 23 yêu cầu xây dựng, liên thông và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài, mạng lưới và hệ sinh thái kết nối toàn cầu, đồng thời có các diễn đàn, cơ chế đối thoại để tiếp nhận, phản hồi và phát huy sáng kiến, đề xuất của kiều bào.

Về một số nội dung cụ thể triển khai sau hội nghị, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, bộ sẽ trình Chính phủ Chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực của từng cơ quan, địa phương.

Cùng với đó, bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và quy định pháp luật, tập trung bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, từng bước xác định rõ ở đâu có chuyên gia, năng lực, mạng lưới nào và khả năng kết nối với nhu cầu trong nước…