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Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025).

Việc này được thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

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Các bộ, địa phương rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178. (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã quyết định cho nghỉ việc theo các nghị định này. Việc rà soát phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương nêu tại văn bản của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán, Bộ Nội vụ yêu cầu cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với những nội dung liên quan.

Các cơ quan phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc để có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại báo cáo trước đó của Kiểm toán Nhà nước.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu trong quá trình tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai sót thì phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các bộ, cơ quan, địa phương phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9/2026 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Luân Dũng
#Nghị định 178 #Bộ Nội vụ #chính sách nghỉ việc #kiểm toán nhà nước #quy trình #Chính phủ #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

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