Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Nam

TPO - Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Long - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị - tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 3/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Phạm Quang Long - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị - tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

8761f54a-4600-444d-9020-911b55f322e3-2.png
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Nguyễn Văn Phương - trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Long.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 5 người. Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 8 người. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - giữ chức Bí thư Đảng ủy. Hội nghị cũng công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Nguyễn Văn Phương - đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được chuẩn y, chỉ định, điều động.

Hoàng Nam
#công tác cán bộ #Quảng Trị #Phạm Quang Long #Trưởng Ban Quảng lý Khu Kinh tế #Ban Thường vụ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe