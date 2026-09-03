Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 3/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Phạm Quang Long - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị - tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Nguyễn Văn Phương - trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Long.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 5 người. Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 8 người. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - giữ chức Bí thư Đảng ủy. Hội nghị cũng công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Nguyễn Văn Phương - đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được chuẩn y, chỉ định, điều động.