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Thông tin nạn nhân cuối cùng vụ thảm án ở Đồng Nai

Văn Quân - Nguyễn Tiến

TPO - Theo bệnh viện, anh Nguyễn Viết Q. - người bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai -hiện nguy kịch.

Ngày 3/9, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết anh Nguyễn Viết Q. (sinh năm 1987, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) nguy kịch tại Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai sau thời gian được các bác sĩ cấp cứu, điều trị.

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Hình ảnh tang thương ở con hẻm nơi xảy ra vụ án.

Theo bác sĩ Quang, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện vẫn rất nặng và cần tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực. Bệnh viện đang tập trung các biện pháp chuyên môn nhằm duy trì và ổn định các chức năng sống cho bệnh nhân.

Anh Q. là người bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại căn nhà của gia đình vào khoảng 1h30 cùng ngày. Trước đó, ba nạn nhân gồm người vợ sinh năm 1990 và hai người con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025, được xác định đã tử vong.

Số người tử vong trong vụ án là ba người, gồm người vợ và hai con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu của Báo Tiền Phong, nghi phạm được xác định cư trú tại phường Hố Nai. Người này được cho là mang theo dao tìm đến nhà bạn gái nhưng đi nhầm vào nhà của gia đình anh Q.

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Người dân khu phố đau lòng trước sự ra đi của gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và vận động nghi phạm đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng mở cửa và bị cảnh sát khống chế.

Các đơn vị nghiệp vụ vông an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân, động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.

Văn Quân - Nguyễn Tiến
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