Bia Saigon kết nối thế hệ trẻ bằng niềm tự hào Việt Nam tại 'Tổ quốc trong tim'

Đồng hành cùng chương trình với "Trạm kết nối tự hào", Bia Saigon không chỉ hiện diện tại sự kiện mà còn góp phần tạo nên một không gian nơi người trẻ gặp gỡ, kết nối và cùng thể hiện tình yêu dành cho đất nước. Điều đó cho thấy một thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt vẫn đang tìm được những cách mới để đồng hành cùng thế hệ trẻ hôm nay.

Nơi người trẻ cùng chia sẻ niềm tự hào Việt Nam

Trong ngày diễn ra chương trình, "Trạm kết nối tự hào" của Bia Saigon đón hơn 6.000 lượt ghé thăm và nhanh chóng trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ trước giờ concert. Không chỉ đơn thuần là nơi tham gia trò chơi hay nhận quà, không gian của Bia Saigon được thiết kế để khuyến khích kết nối và chia sẻ những cảm xúc chung về đất nước thông qua các hoạt động tương tác mang đậm tinh thần Việt Nam.

“Trạm kết nối tự hào” của Bia Saigon thu hút hàng nghìn khách ghé thăm tại sự kiện “Tổ quốc trong tim” 2026

Một trong những hoạt động được nhiều bạn trẻ yêu thích là “Hô vang Việt Nam”, nơi người tham dự cùng cất cao tiếng hô cổ vũ, biến những cảm xúc tự hào thành âm thanh đầy năng lượng. Trong khi đó, hoạt động “Bản tin tự hào”, nơi khán giả check-in, chụp ảnh và nhận sản phẩm là tờ báo theo phong cách “vintage” với hình ảnh của chính mình. Những khoảnh khắc cùng bạn bè và người thân qua đó cũng được lưu giữ theo cách riêng và đặc biệt.

Mỗi “Bản tin tự hào” trở thành một món quà lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của khán giả tại sự kiện.

Bên cạnh các hoạt động tương tác, không gian của Bia Saigon còn trở thành nơi bạn bè và gia đình cùng dừng chân, trò chuyện và chuẩn bị cho những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn. Từ một tiếng hô “Việt Nam”, một bức ảnh check-in đến những phút giây vui chơi cùng bạn bè, Bia Saigon đã tạo nên một hành trình trải nghiệm đa dạng và gần gũi cho khán giả. Qua đó, “Trạm kết nối tự hào” trở thành nơi mỗi người vừa có thể lưu giữ dấu ấn riêng, vừa cùng hòa vào không khí chung của một ngày hội hướng về Việt Nam.

Khi sự kết nối được nối dài trên cả không gian số và thực tế

Trước khi sự kiện diễn ra, câu chuyện đồng hành giữa Bia Saigon và "Tổ quốc trong tim" đã nhận được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng trẻ trên các nền tảng số. Các nội dung về chương trình đã ghi nhận gần 5,8 triệu lượt tiếp cận và hơn 2,3 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của một sự kiện nơi người trẻ tìm thấy cơ hội thể hiện tình yêu và niềm tự hào với Việt Nam. Đồng thời, sự quan tâm này cũng phản ánh cách một thương hiệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt như Bia Saigon vẫn có thể tạo được sự kết nối với thế hệ trẻ khi cùng chia sẻ những giá trị về quê hương, đất nước và tinh thần dân tộc.

Khán giả trẻ hào hứng “check-in” và trải nghiệm sản phẩm Bia Saigon trước giờ concert.

Quan trọng hơn, sự quan tâm trên mạng xã hội đã được chuyển hóa thành những trải nghiệm thực tế tại sự kiện. Hàng nghìn lượt ghé thăm "Trạm kết nối tự hào", hàng nghìn lượt tham gia các hoạt động tương tác và những nội dung, hình ảnh từ các hoạt động được tiếp tục chia sẻ cùng những hình ảnh xúc động trong đêm diễn sau đó cho thấy người trẻ không chỉ theo dõi chương trình mà còn chủ động tham gia và lan tỏa những giá trị mà “Tổ quốc trong tim” và Bia Saigon hướng tới.

Các bạn trẻ hào hứng khi nhận được các món quà qua hoạt động trải nghiệm

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), chia sẻ: “Là thương hiệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt qua năm tháng, chúng tôi nhận thấy ở thế hệ trẻ hôm nay, niềm tự hào dành cho đất nước vẫn luôn hiện hữu mạnh mẽ. Điều đặc biệt là các bạn trẻ đang thể hiện niềm tự hào ấy theo những cách rất riêng – trân trọng những giá trị văn hóa, tự hào về những thành tựu của đất nước, đồng thời mang góc nhìn và dấu ấn của mình vào cách văn hóa Việt được tiếp nối và lan tỏa. Bia Saigon được sinh ra tại Việt Nam và lớn lên cùng những bước phát triển của đất nước. Chính vì vậy, chúng tôi rất tự hào khi có cơ hội tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa để mọi người cùng gặp gỡ, kết nối và sẻ chia. Và điều ý nghĩa hơn cả là được cùng hàng triệu người Việt hòa chung một niềm tự hào, cùng hướng về Việt Nam.”

Sự hiện diện tại của Bia Saigon tại "Tổ quốc trong tim" cho thấy một thương hiệu giàu truyền thống vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ bằng những cách thức mới, thông qua những trải nghiệm giúp mọi người xích lại gần nhau hơn và cùng sẻ chia niềm tự hào về Việt Nam. Từ những tiếng hô vang tại "Trạm kết nối tự hào" đến những nội dung tiếp tục được lan tỏa sau đêm concert, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một sự kiện. Đó là cách Bia Saigon tiếp tục thực hiện vai trò kết nối các thế hệ người Việt trong tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm tin vào tương lai của đất nước. Đây cũng là một phần trong định hướng của SABECO nhằm lan tỏa những giá trị có ý nghĩa với người Việt thông qua các thương hiệu gắn bó với cộng đồng, trong đó có Bia Saigon.