Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

TPO - Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".
Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gồm các nội dung hát Quốc ca, sinh hoạt truyền thống về Quốc khánh 2/9, đã được các cơ sở Đoàn tổ chức trang trọng, xúc động tại những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử.
Trên suốt dải đất hình chữ S và biển đảo của Tổ quốc chung nhịp đập "Triệu trái tim yêu Tổ quốc" đã cùng lan truyền những thanh âm tự hào, tự tôn dân tộc.