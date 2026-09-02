Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

TPO - Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".