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Giới trẻ

Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

Xuân Tùng

TPO - Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".

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Sáng 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc"﻿. Đây là nội dung quan trọng của Chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động.
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Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gồm các nội dung hát Quốc ca, sinh hoạt truyền thống về Quốc khánh 2/9, đã được các cơ sở Đoàn tổ chức trang trọng, xúc động tại những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử.
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Trong không khí trang nghiêm﻿, dâng trào cảm xúc đoàn viên, thanh niên đã cùng thực hiện lễ chào cờ, đồng thanh hát vang giai điệu hào hùng Quốc ca.
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Trên suốt dải đất hình chữ S và biển đảo của Tổ quốc chung nhịp đập "Triệu trái tim yêu Tổ quốc" đã cùng lan truyền những thanh âm tự hào, tự tôn dân tộc.
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Cùng với lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", nhiều phần việc, hoạt động thực tế được triển khai rộng khắp phát huy tinh thần tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng; hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời triển khai tuyến nội dung dành cho thiếu nhi với chủ đề “Em yêu Tổ quốc em".
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Từ những phần việc, hoạt động thiết thực﻿ trên không gian mạng và thực tế, các cấp bộ Đoàn, Hội và tuổi trẻ cả nước đã cùng cụ thể hóa thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động” trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
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Những hình ảnh xúc động, ấn tượng thể hiện niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước được tuổi trẻ các cơ sở Đoàn ghi lại và đăng tải, lan toả trên mạng xã hội gắn hashtag chính thức của chiến dịch: #ToiYeuToQuocToi trên Facebook, Tiktok, Youtube và chủ đề “toiyeutoquoctoi” trên Threads.
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Qua đó, đã mang đến cho những người trẻ hôm nay hành trình trải nghiệm ý nghĩa với Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi"﻿, từ "Tôi nhớ", "Tôi tự hào", đến "Tôi gìn giữ", "Tôi hành động" và "Tôi dựng xây".
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Chiến dịch tập trung lan toả nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng; giới thiệu các địa chỉ đỏ, nhân chứng lịch sử, câu chuyện về gia đình, quê hương, các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc. Khuyến khích thanh niên chia sẻ cách thức tìm hiểu, ghi nhớ và lan toả lịch sử dân tộc trong đời sống hiện đại.
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Chia sẻ những điều làm nên niềm tự hào về Việt Nam; lan toả trách nhiệm của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hoá, tiếng Việt, di sản, môi trường, cảnh quan, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ quyền quốc gia và hình ảnh Việt Nam trên không gian mạng
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Từ chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi"﻿, mỗi người trẻ khẳng định tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện bằng cảm xúc mà còn bằng năng lực, trách nhiệm, tinh thần tiên phong và kết quả công việc.
Xuân Tùng
#Tôi yêu Tổ quốc tôi #T.Ư Đoàn #T.Ư Hội LHTN Việt Nam #Cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh 2/9 #Triệu trái tim yêu Tổ quốc #ngày cao điểm #lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi

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