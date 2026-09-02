‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ kết nối triệu trái tim Việt trong và ngoài nước

TPO - Tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước dâng trào cảm xúc tự hào ôn lại dấu mốc lịch sử Quốc khánh 2/9 và ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Bằng những phần việc thiết thực, cùng hành động phủ đỏ trên không gian mạng, tất cả đã cùng chung nhịp đập “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Yêu Tổ quốc bằng hành động”.

Trong ngày 2/9, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Cán bộ, đoàn viên tham dự lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: TĐNB

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt truyền thống, cùng nhìn lại ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua phóng sự kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Qua đó giúp người trẻ nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát để giành được và gìn giữ. Đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, xung kích của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng sinh hoạt truyền thống.

Anh Trần Ngọc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, nhấn mạnh ý nghĩa của việc giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chủ động học tập, rèn luyện, sáng tạo, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình.

Cùng hoà chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, các cơ sở Đoàn tại Cao Bằng, Lào Cai… đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đoàn viên, thanh niên cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, ôn lại ý nghĩa lịch sử của Quốc khánh 2/9 – dấu mốc trọng đại mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, những người trẻ hôm nay khẳng định quyết tâm tiếp bước cha anh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, ra sức thi đua học tập, lao động và cống hiến.

Tự hào hướng về Tổ quốc

Trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước 2/9, tuổi trẻ Việt Nam đã tề tựu tại Quảng trường Hồ Chí Minh tại Thủ đô Moscow (LB Nga), tham dự lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động do Đảng ủy tại LB Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại LB Nga trang trọng tổ chức.

Các đại biểu thanh niên cùng chào cờ, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BCĐ

Trong không khí trang nghiêm và xúc động dưới chân tượng đài Bác, các đại biểu đã kính cẩn dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm nhất. Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Đoàn viên, thanh niên bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Moscow.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại LB Nga, anh Hoàng Thanh Liêm - Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga, khẳng định quyết tâm duy trì tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Thế hệ thanh niên Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các thế hệ cha anh đi trước.

Hưởng ứng chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, đoàn viên, sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại LB Nga đã thay ảnh đại diện chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9; lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam nơi xứ sở bạch dương.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên sinh viên tại LB Nga cùng phủ đỏ mạng xã hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Cùng hướng về Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9, những người trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc tại Singapore đã cùng ôn lại dấu mốc thiêng liêng khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và cùng nhìn lại hành trình của dân tộc, để trân trọng hơn giá trị của độc lập, hoà bình và tự do.

Đại diện Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại đây đã đến thăm, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Bên tượng Bác là tám bia giới thiệu trang trọng về tiểu sử của Bác cùng quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Người cũng như vai trò trong đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân.

Những người trẻ Việt đã thành kính tri ân những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; đồng thời cùng hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cống hiến.

Du học sinh Việt Nam tại Singapore dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC