Những sĩ quan hậu cần tương lai được phát quân tư trang gì ngày nhập học?

TPO - Hôm nay (3/9), 116 thí sinh trúng tuyển ngành Sĩ quan Hậu cần cấp phân đội trình độ đại học chính thức nhập học tại Học viện Hậu cần và nhận quân trang mới, bắt đầu hành trình 4 năm đào tạo trong môi trường quân đội.

Ngày 3/9, Học viện Hậu cần (phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) tổ chức đón 116 tân học viên Khóa 33 - đào tạo Sĩ quan Hậu cần cấp phân đội trình độ đại học, niên khóa 2026-2030, gồm 70 học viên nam ở miền Bắc và 46 học viên nam đến từ miền Nam.

Tân học viên quân sự Khóa 33 làm thủ tục nhập học tại Học viện Hậu cần.

Công tác đón tiếp tân học viên được tổ chức với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị trong Học viện, từ tiếp nhận hồ sơ, cấp phát quân trang đến bảo đảm nơi ăn, ở cho học viên mới.

Để có mặt trong danh sách 116 tân học viên hôm nay, các thí sinh đã vượt qua quá trình tuyển chọn với 635 thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Hậu cần quân sự, trong đó 358 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (227 thí sinh nam miền Bắc và 131 thí sinh nam miền Nam).

Điểm trúng tuyển trong danh sách Khóa 33 do Học viện Hậu cần công bố dao động từ 25,65 đến 29,17 điểm. Ở miền Bắc, người có điểm cao nhất trong danh sách đạt 29,17 điểm, thấp nhất là 26,97 điểm. Ở miền Nam, điểm cao nhất là 28,75 và thấp nhất là 25,65 điểm.

Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần, trò chuyện với các tân học viên và người nhà trong buổi nhập học.

Ngay trong ngày làm thủ tục nhập học, Học viện Hậu cần tổ chức tiếp nhận hồ sơ, bàn giao học viên về Tiểu đoàn 1 quản lý và tiến hành cấp phát quân trang, gồm quân phục, giày, tất, mũ, cầu vai, quân hiệu…

Theo kế hoạch, ngày 4/9, 116 tân học viên sẽ tham gia các hoạt động đầu khóa, trong đó có hội nghị quán triệt đầu khóa. Ngày 5/9, Học viện Hậu cần tham dự trực tuyến Lễ khai giảng năm học 2026-2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tiếp đó, các tân học viên sẽ tham gia chương trình giáo dục chính trị, định hướng nghề nghiệp, xem phim tài liệu về truyền thống Học viện, nghe nói chuyện chuyên đề và giao lưu, tọa đàm thanh niên.

Học viện Hậu cần mời cơm phụ huynh, người thân và các tân học viên.

Ngày 12/9, Khóa 33 sẽ tổ chức Lễ hứa quyết tâm tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Từ 14/9, các tân học viên bắt đầu huấn luyện học kỳ I năm học 2026-2027 tại khu vực 2 của Học viện Hậu cần ở xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội. Ngày 22/9, Học viện sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào.