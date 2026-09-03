Chấm dứt tư duy cục bộ, không đẩy khó khăn về phía dân, doanh nghiệp

TPO - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực; không tạo thêm thủ tục, chi phí và không đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp.

Phiên họp cao điểm về công tác lập pháp

Chiều 3/9, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp tháng 9 được tổ chức thành hai đợt, kéo dài gần 6 ngày, xem xét hơn 40 nội dung. Đây là phiên họp cao điểm về công tác lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp, rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng công việc tại phiên họp lần này rất lớn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến đối với 31/41 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động của bộ máy nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

“Khối lượng rất lớn, thời gian rất gấp, nhưng không vì tiến độ mà hạ chuẩn chất lượng”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác lập pháp phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Theo đó, các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, bảo đảm vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Các chính sách được đề xuất phải rõ ràng, khả thi, giải quyết đúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực; không tạo thêm thủ tục, chi phí và không đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp.

Đối với các cơ quan thẩm tra, cần phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm. Các cơ quan thẩm tra không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau và những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần pháp luật phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn; qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển.

Về việc xem xét Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những vấn đề cấp thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển.

Việc đăng ký vào Chương trình cũng là một cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án, xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Qua đó, cần khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng đến chương trình chung.

"Tôi đề nghị Chính phủ phải kiểm điểm các bộ, ngành đã có đăng ký nhưng sau đó xin lùi, rút, làm ảnh hưởng chương trình chung", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm

Kỳ họp thứ 2 tới đây dự kiến xem xét gần 60 nội dung, với nhiều vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được thực hiện từ sớm, từ xa, phối hợp ngay từ đầu; chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện.

Khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để xảy ra tình trạng hồ sơ gửi chậm, tài liệu muộn, bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp. Đối với những vấn đề hệ trọng, có tác động lâu dài, đại biểu Quốc hội phải có đủ thời gian, đủ thông tin và đủ cơ sở để xem xét, quyết định với chất lượng cao nhất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đổi mới mạnh phương thức làm việc, đề cao trách nhiệm đến cùng. Việc tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất phải được thực hiện thực chất, nhằm rút ra những cách làm tốt để tiếp tục phát huy, chuẩn hóa; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. “Tổng kết là để làm tốt hơn, không phải chỉ để khép lại một kỳ họp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Với khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý nếu thời gian làm việc trong ngày không đủ thì phải tranh thủ làm cả ngoài giờ hành chính, thứ bảy, chủ nhật để giải quyết công việc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị quán triệt một tinh thần xuyên suốt, nhất quán: khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm; thời gian gấp nhưng kỷ luật không được buông lỏng; phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng.

Cùng với đó, mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị với yêu cầu “đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm và theo đến cùng”.