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Pháp luật

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Bắt tên cướp dùng dao uy hiếp nhân viên siêu thị ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Lường Văn Tiến cầm dao uy hiếp nhân viên thu ngân siêu thị ở Hà Nội để cướp tiền nhưng bất thành. Sau hai ngày truy xét, công an bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Ninh Bình.

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Đối tượng Tiến (ảnh nhỏ) và hình ảnh camera ghi lại sự việc.

Công an phường Đại Mỗ phối hợp với Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ Lường Văn Tiến (SN 2000, trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 30/8, Tiến đến một siêu thị trên địa bàn phường Đại Mỗ mua đồ. Lợi dụng lúc nhân viên mở khay cất tiền, Tiến bất ngờ dùng dao đe dọa, yêu cầu đưa tiền và nói nếu không sẽ “giết”.

Thấy nhân viên cảnh giác, nhanh chóng đóng khay tiền và lùi vào góc, Tiến nhảy qua quầy thu ngân, tiếp tục cầm dao uy hiếp.

Tuy nhiên, lo sợ bị phát hiện, đối tượng không lấy được tiền mà lấy một chiếc điện thoại của nhân viên rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đại Mỗ phối hợp với Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương rà soát, truy tìm và xác định đường đi của đối tượng.

Đến chiều 1/9, lực lượng chức năng bắt giữ Lường Văn Tiến khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố Đồng Quan, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Qua xác minh, chiếc xe máy Tiến sử dụng để bỏ trốn cũng là tài sản do đối tượng trộm cắp.

Cơ quan công an xác định Tiến là người nghiện ma túy, thường xuyên không về nhà mà lang thang tại Hà Nội, làm nghề thợ sơn tường để kiếm sống.

Thanh Hà
#Cướp tài sản #Bắt giữ tội phạm #An ninh Hà Nội #Tội phạm ma túy #Công an

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