Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Ngày 3/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Vũ Thanh Mai thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái (phải ảnh) trao quyết định cho ông Vũ Thanh Mai. Ảnh: VHL.



Trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Thanh Mai, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái tin tưởng, với năng lực và kinh nghiệm tích lũy, ông Vũ Thanh Mai sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí lãnh đạo của cơ quan cấp chiến lược.

Ông Vũ Thanh Mai sinh năm 1973, quê ở Nam Định; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý.

Trong quá trình công tác, ông từng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Phó trưởng ban, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ tháng 2/2013 đến tháng 8/2020, ông là Phó Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2023, ông giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2026, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

