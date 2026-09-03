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Hà Nội cưỡng chế 74 công trình

Trần Hoàng

TPO - 74 trường hợp vi phạm đất đai tại khu vực giáp tuyến đường 40 m Khu đô thị Nam Thăng Long (thuộc địa bàn phường Phú Thượng) vừa bị cưỡng chế.

Ngày 3/9, đại diện UBND phường Phú Thượng cho biết các đơn vị chức năng phường đã thực hiện tổ cưỡng chế đối với 74 trường hợp vi phạm đất đai tại khu vực giáp tuyến đường 40 m Khu đô thị Nam Thăng Long.

Ngày 18/8, UBND phường Phú Thượng ban hành thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu các trường hợp liên quan chủ động tháo dỡ công trình vi phạm, di dời toàn bộ người và tài sản trước 17h ngày 24/8.

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Lực lượng phường Phú Thượng cưỡng chế các công trình trên tuyến đường giáp đường 40 m Khu đô thị Nam Thăng Long.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa tự giác chấp hành. Việc tổ chức cưỡng chế là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và khôi phục tình trạng ban đầu của đất theo đúng quy định.

Trong 4 ngày từ 25 đến 28/8, công tác cưỡng chế đối với 74 trường hợp cơ bản được hoàn tất. Sau khi hoàn tất công tác cưỡng chế, UBND phường Phú Thượng tiếp tục phối hợp với công an phường và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tái lấn chiếm, phát sinh vi phạm mới.

Phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch.

Tuyến đường giáp đường 40 m Khu đô thị Nam Thăng Long dài gần 2 km, là trục đường quan trọng trên địa bàn phường Phú Thượng, nằm gần các khu đô thị lớn như Nam Thăng Long (Ciputra), Sunshine.

Qua rà soát tại đây, phường Phú Thượng xác định khoảng 239 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý.

Trần Hoàng
#Cưỡng chế đất đai #Nam Thăng Long #Vi phạm xây dựng #Chấp hành pháp luật #Khu đô thị #Ciputra #Sunshine #KĐT cao cấp #Phường Phú Thượng

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