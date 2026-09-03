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Xã hội

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Các nội dung tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất có sự đồng thuận rất cao

Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, các nội dung tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, vừa đúng quy trình, thủ tục, vừa bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nhận được sự đồng thuận rất cao của các đại biểu.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 3/9, báo cáo tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 17 ngày làm việc liên tục, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự, 7 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật, bộ luật khác.

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Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Tổng Thư ký Quốc hội, kỳ họp này vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần tiếp tục được khắc phục như một số nội dung đề nghị bổ sung rất gấp vào chương trình kỳ họp, tài liệu gửi đại biểu sát thời điểm xem xét; một số hồ sơ, tài liệu được bổ sung, hoàn thiện sát thời điểm thẩm tra, thảo luận, gây áp lực cho cơ quan thẩm tra và thời gian nghiên cứu của đại biểu.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, trong tổng số nội dung được Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, có nhiều dự án luật, nghị quyết rất quan trọng, nhiều chính sách mới có tính chất đột phá và thậm chí có những nội dung chưa có tiền lệ.

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhiều dự án luật phải điều chỉnh phạm vi, điều chỉnh chính sách, một số hồ sơ hoàn thiện rất chậm nên trình gửi Quốc hội sát với thời điểm kỳ họp.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: QH

Trong điều kiện đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu đã chia sẻ với yêu cầu cấp bách của thực tiễn, làm việc rất khẩn trương và trách nhiệm. Các cơ quan kịp thời thẩm tra, cho ý kiến, tạo điều kiện để Chính phủ và các cơ quan trình tiếp thu, hoàn thiện và thông qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả này thể hiện rõ tinh thần đồng hành, cộng đồng trách nhiệm và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, thực chất giữa Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu đối với Chính phủ là phải tiếp tục nâng cao chất lượng, tính chủ động và chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội sớm hơn, chủ động hơn.

Khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất diễn ra rất kịp thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong điều hành của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, đồng thời tạo tiền đề cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Các nội dung tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, vừa đúng quy trình, thủ tục, vừa bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nhận được sự đồng thuận rất cao của các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời giao Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo dõi sát việc ban hành nghị định, thông tư của các cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm các văn bản được ban hành kịp thời, đúng đối tượng, tạo tác động tích cực đến người dân và doanh nghiệp, đáp ứng đúng tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Luân Dũng
#Quốc hội #Kỳ họp #Nghị quyết #Chính phủ #Đại biểu #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

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