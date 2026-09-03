Bóc gỡ đường dây đưa ma túy từ TPHCM về Đồng Nai tiêu thụ

TPO - Ngày 3/9, Công an TP Đồng Nai cho biết, Công an phường Long Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, xử lý 20 người liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TPHCM về Đồng Nai tiêu thụ.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Long Thành phát hiện Lê Thị Mai Dung (sinh năm 1984) có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình xác minh cho thấy, Dung thường xuyên giao dịch mua ma túy từ Nguyễn Thị An (sinh năm 1956, trú tại TPHCM), sau đó đưa về tiêu thụ tại nhiều địa bàn.

Công an liên tục truy xét và bắt nhiều đối tượng liên quan.

Ngày 28/8, Công an phường Long Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ An và Dung khi hai người đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ trên người An khoảng 19,96 gam chất bột màu trắng nghi là ma túy. Trên người Dung có 15 triệu đồng cùng nhiều vật dụng, phương tiện liên quan.

Từ ngày 28/8 đến 1/9, Công an phường Long Thành chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an thành phố Đồng Nai, Công an TPHCM và công an các địa bàn giáp ranh mở rộng truy xét.

Qua điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện những người bị cho là mua ma túy, chia nhỏ để bán lại cho người sử dụng. Công an phường Long Thành cũng phối hợp Công an xã Bình An và Công an xã Phước Thái làm rõ thêm các trường hợp liên quan hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm nhiều gói chất bột màu trắng nghi là ma túy, tiền mặt, điện thoại di động, xe máy, cân tiểu ly cùng các vật dụng liên quan.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phân loại, xử lý 20 người. Trong đó, 7 người được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiếp tục điều tra về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan đường dây ma túy liên tỉnh tại cơ quan công an.

Những người còn lại đang được củng cố hồ sơ để xử lý hoặc chuyển giao cho công an các địa phương liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người và xử lý theo quy định pháp luật.