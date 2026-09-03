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Đón 32 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Lữ Hồ

TPO - Các cơ quan chức năng của Vùng 4 Hải quân phối hợp với đại diện chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng đã đón, bàn giao 32 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về với gia đình.

Sáng 3/9, tại Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà và bàn giao 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn trên biển, được Tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955 đưa từ đảo Trường Sa về đất liền.

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Đại tá Bùi Xuân Bình - Chính ủy Vùng 4 Hải quân, động viên các ngư dân gặp nạn.

Ngay sau khi Tàu Trường Sa 18 cập cảng, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân cùng các đại biểu đã trực tiếp lên tàu thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các ngư dân phải trải qua sau nhiều ngày gặp nạn trên biển.

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Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn (bìa trái) - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thăm hỏi sức khỏe các ngư dân

Tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, lực lượng quân y Vùng 4 Hải quân tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh đã trao quà hỗ trợ 32 ngư dân gặp nạn.

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Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hỗ trợ các ngư dân rời Tàu Trường Sa 18 lên bờ.

Các cơ quan chức năng của Vùng 4 Hải quân phối hợp với đại diện chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và gia đình hoàn tất thủ tục, bàn giao 32 ngư dân theo quy định. Qua kiểm tra, sức khỏe và tinh thần của các ngư dân cơ bản ổn định.

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Thân nhân xúc động gặp lại ngư dân sau những ngày gặp nạn trên biển.

Như Tiền Phong đã thông tin, tàu cá QNa 90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 ngư dân đang hoạt động trên biển thì gặp nạn tại khu vực cách phía Tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý.

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Ông Hồ Xuân Trường (bìa phải) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, thăm hỏi các ngư dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng và phương tiện hoạt động gần khu vực đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Lúc 13h25 ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường phát hiện, cứu vớt được 32 ngư dân trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

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Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao 32 suất quà tặng các ngư dân.

Ngày 29/8, Tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển cập cảng Trường Sa, tiến hành bàn giao 32 ngư dân gặp nạn cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo tiếp nhận, chăm sóc và bảo đảm nơi ăn, ở trong thời gian chờ phương tiện đưa về đất liền. Đến sáng 1/9, đảo Trường Sa bàn giao 32 ngư dân cho Tàu Trường Sa 18 đưa về đất liền.

Lữ Hồ
#ngư dân #Trường Sa #cứu nạn #Đà Nẵng #Vùng 4 hải quân #bàn giao #cấp cứu

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