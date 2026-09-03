Thầy trò điểm trường giữa rừng tất bật cho ngày khai giảng

TPO - Giữa núi rừng Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng, hàng chục thầy cô và học sinh tại những điểm trường xa xôi đang khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai giảng sớm vào ngày mai (4/9).