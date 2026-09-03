Thầy trò điểm trường giữa rừng tất bật cho ngày khai giảng

TPO - Giữa núi rừng Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng, hàng chục thầy cô và học sinh tại những điểm trường xa xôi đang khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai giảng sớm vào ngày mai (4/9).
Những ngày đầu tháng 9, không khí tại Trường Tiểu học Liêng Srônh và Trường Mầm non Bằng Lăng, thuộc điểm trường 179 (xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng) trở nên rộn ràng hơn thường lệ.
Tại điểm trường 179, các thầy cô đang khẩn trương trang trí khuôn viên, sắp xếp lớp học, chuẩn bị chương trình cho ngày khai giảng.
Thầy cô và học sinh điểm trường tất bật tập luyện các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị nghi thức khai giảng, sẵn sàng đón năm học mới giữa đại ngàn.
Năm nay, với những phòng học mới đang dần hoàn thiện, ngày khai trường ở điểm trường 179 và Tây Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp thêm niềm vui, động lực cho học sinh, giáo viên và người dân vùng sâu. Trong ảnh: Học sinh điểm trường Tây Sơn nhận quần áo mới trước thềm khai giảng.