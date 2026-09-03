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Giáo dục

Thầy trò điểm trường giữa rừng tất bật cho ngày khai giảng

Thái Lâm

TPO - Giữa núi rừng Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng, hàng chục thầy cô và học sinh tại những điểm trường xa xôi đang khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai giảng sớm vào ngày mai (4/9).

Những ngày đầu tháng 9, không khí tại Trường Tiểu học Liêng Srônh và Trường Mầm non Bằng Lăng, thuộc điểm trường 179 (xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng) trở nên rộn ràng hơn thường lệ.

Theo kế hoạch, sáng 4/9, UBND xã Đam Rông 2 sẽ tổ chức lễ khai giảng sớm tại điểm trường 179 và điểm trường Tây Sơn. Đây là những điểm trường nằm giữa vùng núi rừng, cách xa trung tâm, nơi điều kiện đi lại, cơ sở vật chất và đời sống của người dân còn không ít khó khăn.
Điểm trường 179 nằm tại Tiểu khu 179, cách trung tâm xã Đam Rông 2 khoảng 60km, giữa vùng núi cao và rừng sâu. Trước đây, học sinh phải học trong những phòng học ván gỗ, mái tôn đã xuống cấp.
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Tại điểm trường 179, các thầy cô đang khẩn trương trang trí khuôn viên, sắp xếp lớp học, chuẩn bị chương trình cho ngày khai giảng.
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Năm học này, điểm trường có 5 lớp tiểu học với 5 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên trực tiếp cắm bản và 1 giáo viên cơ động. Bên cạnh đó, điểm trường mầm non có 1 lớp dành cho trẻ 4 và 5 tuổi.
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Thầy cô và học sinh điểm trường tất bật tập luyện các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị nghi thức khai giảng, sẵn sàng đón năm học mới giữa đại ngàn.
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Cô Hoàng Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh chia sẻ, những ngày này các giáo viên đang tranh thủ từng giờ để hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới. Với giáo viên ở điểm trường vùng sâu, việc tổ chức một lễ khai giảng đầy đủ, trang trọng cho học sinh có ý nghĩa rất đặc biệt.
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"Các em ở đây rất háo hức. Vì điều kiện đi lại xa xôi nên mỗi dịp khai giảng đều là một ngày hội lớn đối với học sinh và phụ huynh. Thầy cô mong muốn chuẩn bị thật chu đáo để các em có một ngày khai trường vui tươi, đáng nhớ", cô Yến chia sẻ.
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Năm ngoái, điểm trường 179 từng tổ chức lễ khai giảng đặc biệt giữa rừng vào dịp Quốc khánh 2/9/2025. Khi ấy, 122 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 cùng thầy cô đón năm học mới trong không khí rộn ràng giữa vùng lõi Đam Rông.
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Năm nay, với những phòng học mới đang dần hoàn thiện, ngày khai trường ở điểm trường 179 và Tây Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp thêm niềm vui, động lực cho học sinh, giáo viên và người dân vùng sâu. Trong ảnh: Học sinh điểm trường Tây Sơn nhận quần áo mới trước thềm khai giảng.
Thái Lâm
#Lâm Đồng #khai giảng sớm #điểm trường 179 #vùng sâu #xã Đam Rông 2 #rộn ràng #năm học 2026-2027

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