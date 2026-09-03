Trường nội trú vùng biên Đà Nẵng chạy hết tốc lực cho khai giảng

TPO - Hai ngày nữa, các trường trên cả nước bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Đây là năm học thật đặc biệt khi các xã biên giới có thêm những ngôi trường nội trú mới tinh, kiên cố. Tại Đà Nẵng, 6 trường nội trú đang chạy hết tốc lực để phục vụ hàng nghìn học sinh thân yêu.

Tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS (PTNT) Tây Giang (xã Tây Giang), những công đoạn cuối cùng của trường đang được gấp rút hoàn thiện. Các hạng mục chính gồm khu lớp học, khu hiệu bộ và khu nội trú tiểu học đã được bàn giao.

Ông Arất Blúi - Chủ tịch UBND xã Tây Giang - cho hay hiện khu nội trú giáo viên đã cơ bản hoàn thành, khu nội trú THCS dự kiến xong trước ngày 10/9. Địa phương cũng đã vận động hơn 1.000 học sinh ra lớp.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tây Giang trước ngày khai giảng.

Trường PTNT Hùng Sơn (xã Hùng Sơn) có 40 lớp với hơn 1.200 học sinh. Dãy phòng học đã hoàn thiện, được bố trí bàn ghế, bảng, trang thiết bị đầy đủ. Hiện khu nội trú giáo viên chưa hoàn thành nên thầy cô giáo tạm thời ở trường cũ cách đó khoảng 2 km.

Ông Pơ Loong A Đốc - Chủ tịch UBND xã La Êê - cho hay trong ngày 3/9, đoàn đến kiểm tra, đánh giá toàn diện Trường PTNT La Êê.

Hiện các phòng học đã được bố trí trang thiết bị, bàn ghế, khối nhà nội trú cơ bản hoàn thiện, chỉ còn các hạng mục phụ như khu thể thao chưa xong.

"Xã đã vận động học sinh ra lớp học nội trú và 100% các hộ thống nhất. Ngày 4/9, các em sẽ đến trường tập trung", ông nói.

Lãnh đạo xã chia sẻ trước đây chưa có trường nội trú, các em lớp 1, 2 học tại các điểm thôn, lớp 3 học tập trung. Năm nay với ngôi trường mới, học sinh trên địa bàn có nơi học tập, ăn ở khang trang. Điều đó giúp các em cũng như thầy cô giáo, gia đình an tâm, phấn chấn hơn.

Trường PTNT liên cấp Hùng Sơn đang chạy đua để đưa ngôi trường vào phục vụ các em sớm nhất.

Các trường Trường PTNT liên cấp La Dêê, A Vương, Đắc Pring cũng đang chạy đua để hoàn tất công đoạn cuối cùng, hoàn thiện ngôi trường mới, khang trang sạch đẹp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, các trường đang được khẩn trương hoàn thiện những hạng mục thiết yếu để đón học sinh.

Phần xây dựng chính của các khối phòng học cơ bản đã hoàn thành. Nhiều công trình đang về đích việc lắp đặt bàn ghế, hệ thống điện, nước và thiết bị dạy học. Các hạng mục phục vụ sinh hoạt như khu nội trú, nhà ăn, sân trường cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Một số hạng mục của các trường chưa xong, công nhân gấp rút thi công.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay các địa phương đã vận động hơn 4.600 học sinh ra lớp.

Cả 6 trường nội trú cũng đã kiện toàn ban giám hiệu và bố trí 425 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời xây dựng phương án tổ chức dạy học, ăn ở và sinh hoạt phù hợp điều kiện từng địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố -yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đồng phục và tổ chức ăn ở cho học sinh.

Ngành y tế phối hợp kiểm tra công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn và công khai, minh bạch.

Đặc biệt các địa phương huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ, quân đội... hỗ trợ nhà trường hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường để đón học sinh và tổ chức khai giảng.