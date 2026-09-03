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Vụ cháy nhà 4 tầng ở Nha Trang: Hai nạn nhân tử vong

Phùng Quang

TPO - Vụ cháy căn nhà 4 tầng tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã khiến 2 người tử vong.

Ngày 3/9, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân trong vụ cháy căn nhà 4 tầng tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang.

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Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Khoảng 11h ngày 2/9, đám cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 2 của căn nhà trên đường T7, Khu đô thị An Bình Tân, sau đó nhanh chóng lan lên các tầng phía trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt, triển khai các phương án chữa cháy. Sau nhiều phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người. Bốn người tự thoát ra ngoài an toàn, trong khi hai người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với ê-kíp y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận, giải cứu hai nạn nhân là bà L.T.K. (74 tuổi) và bà L.N.H.C. (42 tuổi).

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả hai nạn nhân đều trong tình trạng tiên lượng rất nặng.

Cụ thể, bà L.T.K. được chẩn đoán ngưng tuần hoàn, hô hấp ngoại viện do ngạt khói cháy, bỏng độ 2, có di chứng tai biến mạch máu não và phải thở máy. Bà L.N.H.C. bị ngưng hô hấp, tuần hoàn, bỏng hô hấp và bỏng toàn thân độ 2.

Sau đó, tình trạng bà L.N.H.C. diễn biến nặng. Gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà để lo hậu sự. Đến trưa 3/9, bà L.T.K.C. tử vong.

Công an phường Nam Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phùng Quang
#Nam Nha Trang #đám cháy #nạn nhân #tử vong

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