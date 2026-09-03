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Nhiều dự án 'mắc kẹt' ở Đắk Lắk được khơi thông sau 45 ngày đêm gỡ mặt bằng

Huỳnh Thủy

TPO - Sau 45 ngày đêm quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, Đắk Lắk đã khơi thông mặt bằng tại nhiều dự án từng “mắc kẹt” kéo dài.

Chiều 3/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết GPMB được xác định là một trong những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong triển khai các dự án đầu tư công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu.

Từ 42 dự án ban đầu, chiến dịch được mở rộng lên 53 dự án, công trình trọng điểm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tối thiểu 90-95% khối lượng GPMB. Năm tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy làm tổ trưởng được thành lập, trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ từng vướng mắc.

Sau 45 ngày đêm triển khai với tinh thần “không kể ngày đêm, không kể thứ Bảy, Chủ nhật”, 7 dự án đã hoàn thành 100% GPMB. Trong đó có Dự án thành phần 3 - cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bến cảng Bãi Gốc, Đường giao thông Cảng Bãi Gốc đi Khu kinh tế Vân Phong và các gói thầu hồ chứa nước Ea Súp Thượng.

Ngoài ra, 15 dự án khác đạt trên 90%, nhiều dự án vượt 95% như: Đường liên huyện Cư M’gar - Ea H’leo đạt 97,84%; Hồ Suối Cái đạt 99,60%; tuyến đường bộ ven biển đoạn Bắc cầu An Hải đạt 98,66%; hợp phần bồi thường, di dân hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1 đạt 97,95%...

Đáng chú ý, nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, tưởng chừng bế tắc như: cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch hồ Lắk, Đường Ama Jhao nối dài, Đường Tôn Đức Thắng, Kênh hồ Ia M’rơ giai đoạn 2… đã có chuyển biến rõ rệt.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, điểm khác biệt của chiến dịch là các tổ công tác chuyển từ cách làm “quản lý hành chính” sang “chỉ đạo tại hiện trường”, trực tiếp bóc tách từng điểm nghẽn về pháp lý, thủ tục và vận động người dân.

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Tại hội nghị, 22 tập thể và 26 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, đánh giá cao kết quả đạt được sau 45 ngày đêm triển khai chiến dịch.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, việc 7 dự án hoàn thành 100% GPMB, 15 dự án đạt trên 90%, trong đó 9 dự án vượt 95%, cho thấy những vấn đề tưởng chừng kéo dài, phức tạp vẫn có thể được tháo gỡ khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết liệt và bám sát cơ sở.

Tuy nhiên, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, kết quả đạt được mới là bước khởi đầu, bởi vẫn còn 21 dự án chưa đạt 90% GPMB, một số dự án có tiến độ rất thấp. Nguyên nhân không chỉ nằm ở nguồn gốc đất phức tạp, giá bồi thường chưa sát thị trường mà còn có những hạn chế chủ quan như xác minh nguồn gốc đất chậm, trách nhiệm người đứng đầu chưa đồng đều, hạ tầng điện, nước tại một số khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lưu ý, có nơi mặt bằng đã được bàn giao nhưng dự án vẫn chưa chuyển động tương xứng khi chủ đầu tư chậm đôn đốc, nhà thầu chưa huy động đủ máy móc, nhân lực. Vì vậy, ông yêu cầu tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả GPMB, tăng cường kiểm tra thực địa và đặc biệt phải gắn GPMB với tiến độ thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chiến dịch 45 ngày đêm đã khép lại về mặt thời gian, nhưng tinh thần chiến dịch thì không được phép dừng lại”.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #giải phóng mặt bằng #dự án #đầu tư #phát triển

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