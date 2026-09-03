Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong-sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam và Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm, tiếp xúc, trao đổi đoàn; thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc, thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết; hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025.

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 102,6 tỷ USD, với 10.567 dự án, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng với nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản.

Hợp tác khoa học công nghệ được xác định là trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương. Hai bên đã xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), trong đó Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại 30 triệu USD. Hiện nay hai bên đang thúc đẩy triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc, gồm hơn 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm, hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là Đối tác toàn diện quan trọng hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á.

Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024.

Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mông Cổ đạt hơn 155 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 100 triệu USD. Hiện có một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng ở Mông Cổ.