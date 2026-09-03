Đề nghị lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi

TPO - Người dân sẽ có cơ hội góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) qua các kênh như VNeID, góp phần hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá kỳ họp vừa qua đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng giao các cơ quan liên quan theo dõi sát sao việc ban hành nghị định, thông tư kịp thời, đúng đối tượng.

Dự kiến lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi qua VNeID. (Ảnh minh họa)

Kỳ họp thứ hai dự kiến sẽ có khối lượng công việc đặc biệt lớn với khoảng 60 nội dung, trong đó có nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng. Các cơ quan cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, bảo đảm các nội dung trình Quốc hội có chất lượng, đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải xin ý kiến nhân dân đối với hai dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).

Theo đó, việc lấy ý kiến nhân dân sẽ được thực hiện thông qua các kênh như hệ thống VNeID của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ...

Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội đã xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự, 7 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật, bộ luật khác. Trong đó, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về hai dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Đối với các dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã nhận được nhiều ý kiến từ các đại biểu tại kỳ họp này. Các dự án luật này sẽ tiếp tục được cho ý kiến và dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 tới.