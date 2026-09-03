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Xã hội

Đường Vành đai 2,5 thi công xuyên lễ, xuyên ngày đêm

Phùng Linh

TPO - Nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), công trường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (Hà Nội) đang dồn lực thi công 3 ca liên tục xuyên ngày đêm để chạy đua tiến độ.

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Những ngày đầu tháng 9, công trường dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (qua địa bàn phường Khương Đình, Hà Nội) tiếp tục duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.
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Nhân lực cùng hệ thống máy móc được tăng cường trên công trường, duy trì thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
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Đến nay, nhiều phân đoạn trên tuyến đã cơ bản hoàn thành việc san nền, lu lèn nền móng cũng như hệ thống thoát nước mưa và hạ tầng ngầm liên quan.
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Trên công trường, các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh việc hoàn thiện mặt đường cùng vỉa hè hai bên.
Nhịp độ thi công khẩn trương trên công trường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.
Nhịp độ thi công khẩn trương trên công trường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.
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Hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cơ bản đã hoàn tất. Đáng chú ý, tại số 241 Vũ Tông Phan, một phần tòa nhà quy mô 13 tầng, một hầm và một tum đang được tiến hành cắt dỡ. Theo UBND phường Khương Đình, khoảng 16 m2 diện tích công trình nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án, chủ nhà đã đồng thuận bàn giao và phối hợp tháo dỡ đúng phương án phê duyệt, bảo đảm an toàn.
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Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân dọc tuyến được đặc biệt chú trọng trong dịp thi công xuyên lễ.
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Tại các điểm giao cắt với đường dân sinh, nhà thầu đã lắp đặt hệ thống rào chắn, biển cảnh báo và phân công nhân sự thường trực để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại.
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Nhằm bù đắp tiến độ bị chậm do thời tiết bất lợi trước đó, công trường duy trì chế độ làm việc 3 ca liên tục, thi công xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.
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Hiện khối lượng thi công của gói thầu đã đạt khoảng 60%, với phần nền đường và hệ thống thoát nước mưa cơ bản hoàn tất. Các mũi thi công đang tập trung nguồn lực bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt đường và lát vỉa hè toàn tuyến.
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Theo ông Trương Lâm Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển quốc gia, nhà thầu đã chủ động tăng cường trang thiết bị, phương tiện nhằm bù đắp hạn chế về nhân lực trong dịp lễ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thông xe kỹ thuật tuyến đường vào ngày 10/10.
Phùng Linh
#xây dựng #đường bộ #Hà Nội #thi công #dự án #đường Nguyễn Trãi #Vành đai 2.5 #thi công xuyên lễ Quốc khánh

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