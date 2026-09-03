Đường Vành đai 2,5 thi công xuyên lễ, xuyên ngày đêm

TPO - Nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), công trường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (Hà Nội) đang dồn lực thi công 3 ca liên tục xuyên ngày đêm để chạy đua tiến độ.