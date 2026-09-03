Đường Vành đai 2,5 thi công xuyên lễ, xuyên ngày đêm

TPO - Nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), công trường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (Hà Nội) đang dồn lực thi công 3 ca liên tục xuyên ngày đêm để chạy đua tiến độ.
Trên công trường, các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh việc hoàn thiện mặt đường cùng vỉa hè hai bên.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cơ bản đã hoàn tất. Đáng chú ý, tại số 241 Vũ Tông Phan, một phần tòa nhà quy mô 13 tầng, một hầm và một tum đang được tiến hành cắt dỡ. Theo UBND phường Khương Đình, khoảng 16 m2 diện tích công trình nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án, chủ nhà đã đồng thuận bàn giao và phối hợp tháo dỡ đúng phương án phê duyệt, bảo đảm an toàn.