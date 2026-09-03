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Những câu hỏi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân phải được trả lời sớm, đúng, có sức thuyết phục

Trường Phong

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, mỗi quyết sách lớn đều đụng chạm đến lợi ích, thói quen, tâm lý của hàng triệu người; đều đặt ra những câu hỏi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đòi hỏi phải được trả lời sớm, trả lời đúng, trả lời có sức thuyết phục. “Cải cách càng sâu, càng cần đồng thuận; thay đổi càng lớn, càng cần niềm tin lớn”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị quan trọng.

Khoảng trống thông tin bao giờ cũng được lấp đầy bằng tin đồn

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Như Ý.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn, bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Nói về sự cần thiết ban hành nghị quyết, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ 4 nội dung: từ vị trí, vai trò của công tác tư tưởng; từ những hạn chế, yếu kém đã được nhận diện thẳng thắn; từ bối cảnh quốc tế đang thay đổi mang tính thời đại và từ yêu cầu tự thân của cách mạng nước ta.

“Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các nền tảng xuyên biên giới đang định hình lại cách con người tiếp nhận thông tin và hình thành niềm tin. Tin giả, tin xấu độc, các chiến dịch thao túng thông tin có tổ chức xuất hiện với tốc độ và quy mô chưa từng có; nội dung do máy tạo sinh làm mờ ranh giới thật - giả. Trong môi trường ấy, ai chậm một nhịp trong cung cấp thông tin chính thống thì lập tức để lại một khoảng trống, và khoảng trống thông tin bao giờ cũng được lấp đầy bằng tin đồn. Chủ quyền quốc gia trên không gian tư tưởng, văn hóa và chủ quyền dữ liệu trở thành vấn đề an ninh quốc gia trực tiếp”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trịnh Văn Quyết, mỗi quyết sách lớn đều đụng chạm đến lợi ích, thói quen, tâm lý của hàng triệu người; đều đặt ra những câu hỏi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đòi hỏi phải được trả lời sớm, trả lời đúng, trả lời có sức thuyết phục. “Cải cách càng sâu, càng cần đồng thuận; thay đổi càng lớn, càng cần niềm tin lớn”, ông Trịnh Văn Quyết lý giải.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nếu các nghị quyết chiến lược trả lời câu hỏi phát triển bằng cách nào, thì nghị quyết này trả lời câu hỏi phát triển bằng sức mạnh tinh thần nào và ai đồng lòng cùng ta.

“Các nghị quyết kia giải phóng nguồn lực vật chất, thể chế, công nghệ; nghị quyết này giải phóng nguồn lực tinh thần – thứ nguồn lực không nằm trong bất kỳ bảng cân đối nào nhưng lại quyết định tốc độ đi vào cuộc sống của tất cả các nghị quyết còn lại. Một chủ trương đúng mà lòng dân chưa thông thì vẫn ách tắc; một chính sách hay mà cán bộ chưa tin, không hiểu thì vẫn nằm trên giấy. Vì vậy, nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng trong tổ chức thực hiện, vừa đi sau tổng kết và củng cố niềm tin cho từng nghị quyết chiến lược”, ông Trịnh Văn Quyết nêu.

Phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”. Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

Ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, có 3 quan điểm chỉ đạo mới của nghị quyết cần quán triệt sâu. Trong đó, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đây là chuyển biến về tư duy quan trọng nhất của nghị quyết. Quản lý thông tin là cần thiết, nhưng trong môi trường số hôm nay, chỉ quản lý thôi thì không đủ và cũng không thể; phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, nghị quyết đã lượng hóa mục tiêu đến năm 2030 thành 5 nhóm với các chỉ tiêu kiểm đếm được. Trong đó, 100% cấp ủy, tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hằng năm; nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn; 100% kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định; hình thành mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực; đào tạo chuyên sâu 4.000 - 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt…

Ông Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có ba nhóm đột phá, nhấn mạnh, công tác tư tưởng là công việc khó nhất, bởi đối tượng của nó là niềm tin – thứ được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực.

“Kết quả thực hiện nghị quyết này, xin nhấn mạnh, không đo bằng số hội nghị đã tổ chức hay số văn bản đã ban hành, mà đo bằng ba điều rất cụ thể: người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không; những bức xúc ở cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không; và niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ có dày lên từng năm hay không”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trường Phong
#Trịnh Văn Quyết #Ban Tuyên giáo Trung ương #Chiến lược công tác tư tưởng

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