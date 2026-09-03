Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran tập kích nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm đáp trả những cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào nước này.

Theo quân đội Iran, các cuộc tấn công được thực hiện vào sáng sớm 3/9, trong đợt tấn công thứ 31 thuộc Chiến dịch Saeqeh (Sét đánh).

Tại Kuwait, lực lượng Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmed al-Jaber, nơi được Tehran mô tả là một trung tâm hậu cần và hỗ trợ quan trọng của Mỹ tại khu vực. Iran cho biết tên lửa và UAV đã đánh trúng các mục tiêu, gây hư hại hệ thống thông tin liên lạc và nhà chứa máy bay chiến đấu.

Iran cũng tuyên bố tấn công căn cứ không quân Al Minhad ở UAE, nhắm vào các khu vực triển khai quân và hệ thống radar bằng tên lửa và UAV.

Iran phóng tên lửa và UAV trong đợt tấn công thứ 31 thuộc Chiến dịch Saeqeh.

Ahmed al-Jaber giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động không quân và giám sát của Mỹ tại khu vực, trong khi Al Minhad là một trung tâm hỗ trợ không quân và vận chuyển lực lượng nước ngoài.

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào một số thành phố ở miền nam Iran. Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 142 người bị thương.

"Phản ứng của những người lính dũng cảm trong quân đội trước bất kỳ cuộc tấn công nào của quân đội Mỹ sẽ rất quyết liệt và tàn khốc", quân đội Iran tuyên bố, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi "giành được chiến thắng cuối cùng".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin Ả Rập đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Một địa điểm quan trọng tại căn cứ của Mỹ được cho là đã bị tấn công, trong khi hoạt động bay tại Sân bay Quốc tế Kuwait bị tạm ngừng do ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công trên không.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #Mỹ #căn cứ quân sự #tấn công #tên lửa #UAV #Trung Đông #xung đột #leo thang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe