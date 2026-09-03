Iran tập kích nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

TPO - Iran tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm đáp trả những cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào nước này.

Theo quân đội Iran, các cuộc tấn công được thực hiện vào sáng sớm 3/9, trong đợt tấn công thứ 31 thuộc Chiến dịch Saeqeh (Sét đánh).

Tại Kuwait, lực lượng Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmed al-Jaber, nơi được Tehran mô tả là một trung tâm hậu cần và hỗ trợ quan trọng của Mỹ tại khu vực. Iran cho biết tên lửa và UAV đã đánh trúng các mục tiêu, gây hư hại hệ thống thông tin liên lạc và nhà chứa máy bay chiến đấu.

Iran cũng tuyên bố tấn công căn cứ không quân Al Minhad ở UAE, nhắm vào các khu vực triển khai quân và hệ thống radar bằng tên lửa và UAV.

Iran phóng tên lửa và UAV trong đợt tấn công thứ 31 thuộc Chiến dịch Saeqeh.

Ahmed al-Jaber giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động không quân và giám sát của Mỹ tại khu vực, trong khi Al Minhad là một trung tâm hỗ trợ không quân và vận chuyển lực lượng nước ngoài.

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào một số thành phố ở miền nam Iran. Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 142 người bị thương.

"Phản ứng của những người lính dũng cảm trong quân đội trước bất kỳ cuộc tấn công nào của quân đội Mỹ sẽ rất quyết liệt và tàn khốc", quân đội Iran tuyên bố, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi "giành được chiến thắng cuối cùng".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin Ả Rập đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Một địa điểm quan trọng tại căn cứ của Mỹ được cho là đã bị tấn công, trong khi hoạt động bay tại Sân bay Quốc tế Kuwait bị tạm ngừng do ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công trên không.