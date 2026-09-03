Đình chỉ trại vịt 30.000 con ở Thanh Hóa

TPO - Sau khi kiểm tra thông tin Báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng trang trại vịt 30.000 con ở xã Nông Cống gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ sở chăn nuôi dừng tái đàn, khắc phục các vi phạm tồn tại.

Ngày 3/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan phản ánh của Báo Tiền Phong về trang trại vịt hơn 30.000 con ở xã Nông Cống gây mùi hôi, ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã có chỉ đạo, yêu cầu cơ sở chăn nuôi vi phạm dừng hoạt động chăn nuôi, khắc phục các vi phạm môi trường còn tồn tại.

Theo đó, sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, báo cáo về các vi phạm tại 2 dự án trang trại nuôi vịt xiêm do ông Lê Quang Hòa quản lý, vận hành ở xã Nông Cống, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở này phải hoàn thành việc xuất bán toàn bộ đàn vịt và dừng hoàn toàn hoạt động chăn nuôi để tổ chức rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại về bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện chỉ đạo chậm nhất đến hết 15/9.

Trang trại vịt gây ô nhiễm ở xã Nông Cống.

Trong thời gian này, cơ sở không được nhập đàn, tái đàn hoặc tái chăn nuôi khi chưa hoàn thành việc khắc phục, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chưa được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện hoạt động.

UBND tỉnh cũng yêu cầu từ nay đến 15/9, cơ sở phải thực hiện vệ sinh chuồng trại hằng ngày, thu gom, xử lý chất thải, vận hành liên tục hệ thống phun nước dạng sương có sử dụng chế phẩm vi sinh để giảm mùi hôi, khẩn trương khắc phục các vị trí lưới bị bong, rách, duy trì hệ thống chắn, hệ thống thông gió và các công trình, biện pháp kiểm soát mùi.

Sau khi xuất bán toàn bộ đàn vịt, cơ sở phải tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại; thu gom, xử lý toàn bộ phân, nước thải và các loại chất thải phát sinh, không để tồn đọng, rò rỉ, phát tán mùi hôi hoặc xả chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND xã Nông Cống rà soát hồ sơ về bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, chăn nuôi và các hồ sơ pháp lý liên quan đối với cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu, bảo đảm cơ sở hoàn thành việc xuất bán toàn bộ đàn vịt và dừng hoạt động chăn nuôi của đơn vị vi phạm.

Các hố xử lý nước thải trong khuôn viên trang trại vịt 30.000 con ở xã Nông Cống gây ô nhiễm.

Trước đó, người dân thôn Vạn Thắng (xã Nông Cống) phản ánh từ năm 2023, khi trang trại chăn nuôi vịt của Công ty TNHH Grimaud bắt đầu hoạt động, mùi hôi từ khu vực chăn nuôi thường xuyên ảnh hưởng đến khu dân cư, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, gió đưa mùi từ trang trại vào nhà dân.

Đại diện Phòng Kinh tế xã Nông Cống cho biết trang trại chăn nuôi vịt này có diện tích khoảng 2 ha, quy mô 60.000 con. Xã Nông Cống từng nhiều lần lập biên bản, xử lý vì trại vịt gây mùi hôi, ô nhiễm và yêu cầu khắc phục. Phòng kinh tế và lực lượng công an xã Nông Cống đã đến làm việc với đơn vị quản lý trại nuôi vịt. Tại thời điểm kiểm tra, trang trại còn khoảng 30.000 con vịt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, UBND xã Nông Cống và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh.