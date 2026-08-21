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Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra vụ trại vịt 30.000 con gây ô nhiễm

Phạm Trường

TPO - Trước thông tin Báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng trang trại vịt 30.000 con ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao sở, ngành, địa phương kiểm tra, xử lý.

Ngày 21/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi Báo Tiền Phong phản ánh về trang trại chăn nuôi vịt 30.000 con của Công ty TNHH Grimaud ở thôn Vạn Thắng (xã Nông Cống) nhiều năm gây mùi hôi và ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân xung quanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND xã Nông Cống và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu phải thực hiện ngay các biện pháp xử lý, khắc phục triệt để; đồng thời, có giải pháp phòng ngừa không để tái diễn tình trạng trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 25/8.

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Trang trại chăn nuôi vịt của Công ty TNHH Grimaud gây mùi hôi, ô nhiễm.

Trước đó, người dân thôn Vạn Thắng (xã Nông Cống) phản ánh, từ năm 2023, khi trang trại chăn nuôi vịt của Công ty TNHH Grimaud bắt đầu hoạt động, mùi hôi từ khu vực chăn nuôi thường xuyên ảnh hưởng đến khu dân cư, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, gió đưa mùi từ trang trại vào nhà dân.

Ông Lê Thái Hòa - Trưởng thôn Vạn Thắng cho hay, xã từng nhiều lần lập biên bản, yêu cầu trang trại thực hiện các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và yêu cầu trang trại chấm dứt hoạt động chăn nuôi nếu không bảo đảm các quy định về môi trường.

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Người dân sống cạnh nhiều lần phản ánh về mùi hôi, tình trạng ô nhiễm của trại vịt.

Đại diện Phòng Kinh tế xã Nông Cống cho biết, trang trại chăn nuôi vịt này có diện tích khoảng 2ha, quy mô 60.000 con. Xã Nông Cống từng nhiều lần lập biên bản, xử lý vì trại vịt gây mùi hôi, ô nhiễm và yêu cầu khắc phục. Chiều 16/8, khi nhận thông tin của người dân phản ánh, đại diện Phòng kinh tế và lực lượng Công an xã Nông Cống đã đến làm việc với đơn vị quản lý trại nuôi vịt. Tại thời điểm kiểm tra, trang trại còn khoảng 30.000 con vịt.

Đại diện doanh nghiệp cam kết sau khi kết thúc đợt nuôi hiện tại, họ sẽ ngưng nuôi vịt. Hiện đàn vịt 30.000 con đang được bán dần, dự kiến đến ngày 15/9 sẽ tiêu thụ hết.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #trại vịt #ô nhiễm #môi trường #địa phương #xử lý #báo cáo

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