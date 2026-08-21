Cụ ông 85 tuổi 'mòn gót chân' đi kiến nghị đã nhận được sổ đỏ

TPO - Từ câu chuyện được Báo Tiền Phong phản ánh, hành trình “đi mòn gót chân” làm sổ đỏ của cụ ông 85 tuổi ở Đắk Lắk đã có kết quả. Sau nhiều năm chờ đợi, địa phương chính thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất cho cụ ông này.

Gian nan đi làm sổ đỏ

Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Trịnh Ấn (85 tuổi, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau nhiều năm kiến nghị, thửa đất của gia đình ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, phần diện tích đủ điều kiện được công nhận là đất ở.

Ông Ấn gửi lời cảm ơn Báo Tiền Phong đã quan tâm, phản ánh câu chuyện của gia đình, qua đó giúp vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết. “Gia đình tôi rất mừng. Bao nhiêu năm đi lại, chờ đợi, đến nay mới có kết quả. Tôi cảm ơn Báo Tiền Phong đã quan tâm đến trường hợp của gia đình”, ông Ấn chia sẻ.

Ông Ấn khoe đã làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh câu chuyện của ông Ấn trong hành trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất do cha mẹ để lại. Thửa đất có diện tích 318,8m² tại khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, tỉnh Phú Yên.

Theo ông Ấn, gia đình sử dụng thửa đất ổn định từ nhiều năm trước. Đến năm 2020, khi có nhu cầu chuyển nhượng, ông Ấn phát hiện thửa đất của gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân sống liền kề.

Sau khi vụ việc được phát hiện, giấy chứng nhận đã cấp cho hộ dân này được cơ quan chức năng thu hồi. Tuy nhiên, việc cấp lại giấy chứng nhận cho ông Ấn tiếp tục kéo dài, khiến người đàn ông 85 tuổi nhiều lần đi lại, bổ sung hồ sơ và gửi kiến nghị. Câu chuyện sau đó được Báo Tiền Phong phản ánh, thu hút sự quan tâm của cơ quan chức năng địa phương.

Ông Ấn (bìa trái) chia sẻ về khu đất nhiều năm chưa làm được sổ đỏ.

Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo giải quyết

Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, vụ việc được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và giải quyết theo quy định. Cụ thể, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ấn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk giao Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, phối hợp với địa phương rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các giấy tờ liên quan. Qua rà soát, cơ quan chuyên môn xác định thửa đất của ông Ấn từng được cấp giấy chứng nhận cho hộ khác. Giấy chứng nhận này sau đó đã được thu hồi do cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.

Hồ sơ của ông Ấn tiếp tục được xem xét trên cơ sở nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quy định pháp luật hiện hành. Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ấn đã được giải quyết. Đáng chú ý, phần diện tích đủ điều kiện được công nhận là đất ở.

Qua nhiều năm đi lại, chờ đợi và kiến nghị, cuối cùng ông Ấn đã có trong tay giấy chứng nhận đối với mảnh đất của gia đình. Với người đàn ông 85 tuổi, tấm sổ đỏ không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà còn khép lại hành trình kéo dài nhiều năm để xác lập quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất do cha mẹ ông để lại.