Hàng trăm học sinh Trường Hoa Sen phải chuyển trường trước khai giảng

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ khai giảng, hàng trăm học sinh Trường THCS và THPT Hoa Sen tại địa điểm Xa lộ Hà Nội phải chuyển sang cơ sở giáo dục khác.

Ngày 1/9, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin chính thức về tình trạng pháp lý và phương án bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh Trường THCS và THPT Hoa Sen.

Trường THCS và THPT Hoa Sen.

Theo đó, toàn bộ học sinh đang học tại địa điểm Km11+300 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, phải chuyển sang cơ sở giáo dục khác sau khi địa điểm này bị yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh và giáo dục.

Sự việc diễn ra sát ngày khai giảng năm học 2026-2027, khiến hàng trăm học sinh và phụ huynh phải gấp rút thay đổi trường, địa điểm học tập cũng như kế hoạch đưa đón đã chuẩn bị từ trước.

Sở GD&ĐT đang tổng hợp danh sách và nhu cầu chuyển trường của từng gia đình để xây dựng phương án bố trí chỗ học. Học sinh sẽ được ưu tiên sắp xếp vào trường gần nơi cư trú, phù hợp nguyện vọng của phụ huynh và năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục.

Trong số này, học sinh lớp 6 và lớp 10 được ưu tiên giải quyết dứt điểm do Trường Hoa Sen tuyển sinh không đúng quy định. Những khối lớp còn lại được xem xét theo địa chỉ cư trú và nguyện vọng, bảo đảm 100% học sinh có chỗ học ổn định trước khi bắt đầu năm học mới.

Sở GD&ĐT cũng tổ chức bộ phận tiếp công dân, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, tư vấn và hướng dẫn phụ huynh thực hiện thủ tục chuyển trường. Quá trình chuyển học sinh sẽ được cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp theo dõi, giám sát.

Khoảng 700 học sinh bị ảnh hưởng

Trước đó vào ngày 25/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hoa Sen, cho biết địa điểm Xa lộ Hà Nội có khoảng 700 học sinh cùng khoảng 100 giáo viên, cán bộ, nhân viên.

Theo ông Hồng, nhà trường đồng tình với yêu cầu của Sở GD&ĐT nhưng cho rằng không thể di dời ngay. Việc chuyển hàng trăm học sinh sang địa điểm khác cần xây dựng phương án, trao đổi và thuyết phục phụ huynh.

Ngoài học sinh và đội ngũ nhân sự, nhà trường còn phải di chuyển nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất. Vì vậy, hiệu trưởng đề nghị được thêm một học kỳ hoặc ít nhất hai tháng để hoàn thành việc di dời.

Tuy nhiên, trong thông tin phát đi ngày 1/9, Sở GD&ĐT TPHCM xác định, việc bố trí chỗ học mới phải được triển khai khẩn trương, không để học sinh bị gián đoạn trước thềm năm học 2026-2027.

Vì sao học sinh phải chuyển trường?

Theo Sở GD&ĐT, qua kiểm tra, Trường Hoa Sen chưa cung cấp được văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tại Km11+300 Xa lộ Hà Nội đáp ứng quy định.

Ngày 22/8, Sở ban hành Công văn số 8675, yêu cầu nhà trường chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh và giáo dục tại địa điểm này.

Đối với trụ sở chính tại số 26 Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú, Sở xác định đây là địa điểm đã được thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, trụ sở này chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Còn cơ sở số 190 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, đã ngừng hoạt động tại địa điểm được cấp phép từ năm học 2025-2026. Nhà trường đang làm thủ tục chuyển sang Trường Cao đẳng Nghề TPHCM tại số 19A đường số 17, phường Thủ Đức nhưng địa điểm mới chưa được cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh, dù chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp, Trường Hoa Sen vẫn tiếp nhận học sinh và thu gần 4 triệu đồng tiền ghi danh, đồng phục để “giữ chỗ” lớp 10.

Sở GD&ĐT cho biết sẽ phối hợp với chính quyền và công an địa phương giám sát việc chấp hành của nhà trường, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình giải quyết quyền lợi cho học sinh.